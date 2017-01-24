Омская РЭК прогнозирует уменьшение размера ОДН
Экономика  •  24 января 2017, 17:27, последнее обновление 24 января 2017, 17:34  •  печать

Омская РЭК прогнозирует уменьшение размера ОДН

Автор: Валерия Шимановская

На сегодняшнем брифинге председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Олег Голубев рассказал о том, как с этого года омичи будут оплачивать общедомовые нужды.

Расчёт платы за ОДН изменился с 1 января. Теперь счёт за эту коммунальную услугу выставляют управляющие компании. При этом норматива пока не разработано, он появится только к 1 июня. До этого времени будут применяться действующие коммунальные нормативы на ОДН, установленные РЭК в 2012 году. Общая сумма будет высчитываться с помощью специальной формулы, учитывающей износ сетей и количество установленного в доме оборудования.

"Предполагается, что ОДН, исходя из этой формулы, прилично снизится. О цифрах говорить рано. По холодной и горячей воде тариф либо останется тот же, либо незначительно вырастет", - цитирует Голубева телеканал "Продвижение"

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

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r Теги  •  #коммунальные услуги #ОДН #Олег Голубев #РЭК

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