Омского предпринимателя будут судить за неуплату 14,5 млн рублей налогов
Экономика  •   9 февраля 2017, 11:35, последнее обновление 9 февраля 2017, 11:36  •  печать

Омского предпринимателя будут судить за неуплату 14,5 млн рублей налогов

Автор: Виктория Стрельникова

Директор ЗАО "Экспедиция-721" Данил Пичугин в ближайшее время предстанет перед судом. Он, как считает следствие, используя нелегальные схемы, "сэкономил" на налогах более 14,5 млн руб.

В Советский районный суд передано уголовное дело 37-летнего руководителя ЗАО "Экспедиция-721" Данила Пичугина. На днях заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по двум статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Следствие установило, что предприниматель уклонялся от уплаты налога за 2011-2012 годы, включив в декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах из книги закупок компании. Он отразил в них хозяйственные операции с рядом предприятий, с которыми фактически никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не велось.

ЗАО "Экспедиция-721" таким образом не выплатила в бюджет более 14,5 млн руб. Эта сумма превышает 90 % от суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате. Более того, бизнесмен, зная о наличии долгов по налогам, скрыл от налоговой более 3 млн руб. Сейчас прокуратурой заявлен гражданский иск о возврате денежных средств.

r Теги  •  #налоги #прокуратура #суд #уголовное дело

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Комментарии

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Анна Мишина  •  9 февраля 2017, 14:37

Давно уже надо было прищучить таких наглых предпринимателей. Садить в тюрьму этих мошенников.

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Виктор Монин  •  9 февраля 2017, 12:36

Конечно, жалко такие деньги отдавать государству на налоги. А потом нет денег на пенсии, стипендии, пособия.

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