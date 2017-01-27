Владельцев омских сельхозземель заставят заплатить повышенный налог
Экономика  •  27 января 2017, 13:20, последнее обновление 27 января 2017, 13:20  •  печать

Владельцев омских сельхозземель заставят заплатить повышенный налог

Автор: Артем Кримин

Сотрудники УФНС по Омской области и управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно выявили земли, за которые владельцы должны заплатить повышенный налог. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ для земельных участков, отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения, установлена ставка земельного налога в размере 0,3 процента. В случае если участок не используется по назначению, налоговая ставка для него составляет 1,5 процента. На территории Омской области, как оказалось, есть собственники земель, которые об этой норме забыли.

- Взаимодействие управлений Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору позволило доначислить налог лицам, допустившим нарушение требований земельного законодательства, - сообщили в пресс-службе УФНС по Омской области.  

Общая сумма доначисленного в 2016 году налога составила 300 тыс. руб. 

За один месяц омичи заплатили почти 14 млрд руб. налогов

В УФНС рассказали, сколько налогов поступило в бюджет Омской области

r Теги  •  #земельный налог #земельный участок #налоги #УФНС

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Житель Кормиловского района катался пьяным по Омску  •  сегодня, 14:27  •  
На улице Ленина после реконструкции появятся гранитные тротуары и новые пешеходные переходы  •  сегодня, 14:22
В "Птичьей гавани" открылся детский кружок  •  сегодня, 13:32
Юбилейный мост в центре Омска отремонтируют за год  •  сегодня, 13:22
Кино в Омске: инопланетяне под Москвой, детский "Ла-Ла Ленд" и новый фильм Скорсезе  •  сегодня, 13:12  •  
Омичей зовут в первый класс  •  сегодня, 13:05
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон