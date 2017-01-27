Владельцев омских сельхозземель заставят заплатить повышенный налог

Сотрудники УФНС по Омской области и управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно выявили земли, за которые владельцы должны заплатить повышенный налог.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ для земельных участков, отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения, установлена ставка земельного налога в размере 0,3 процента. В случае если участок не используется по назначению, налоговая ставка для него составляет 1,5 процента. На территории Омской области, как оказалось, есть собственники земель, которые об этой норме забыли.

- Взаимодействие управлений Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору позволило доначислить налог лицам, допустившим нарушение требований земельного законодательства, - сообщили в пресс-службе УФНС по Омской области.

Общая сумма доначисленного в 2016 году налога составила 300 тыс. руб.