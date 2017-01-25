В УФНС рассказали, сколько налогов поступило в бюджет Омской области

Как сообщили в УФНС России по Омской области, налоговые поступления за 12 месяцев от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет Омской области составили 58,8 млрд рублей. Это на 13,5 % или на 7 млрд рублей больше, чем в 2015 году. В том числе в областной бюджет поступило порядка 49 млрд рублей - рост составил 16,2 % (6,8 млрд рублей).

Рост платежей в консолидированный бюджет Омской области обеспечен по налогу на прибыль на 50,8 % или на 4,5 млрд рублей; налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения на 9,6 % или на 0,3 млрд рублей; налогу на доходы физических лиц на 6 % или на 1,3 млрд рублей; акцизам на подакцизные товары на 12,6 % или на 1,1 млрд рублей и налогу на имущество на 4 % или на 0,2 млрд рублей.

- Основные доходные источники бюджета Омской области - налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы на подакцизные товары, налог на имущество, единый налог на совокупный доход - на 93,5 % обеспечили наполнение бюджета в 2016 году, - говорится в сообщении ведомства.