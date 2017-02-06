Крупнейшие налогоплательщики Омской области отправили в Москву 23 миллиарда

В топ-10 налогоплательщиков Омской области вошли три "дочки" Газпрома, "Омсквинпром", "Омский завод полипропилена" и ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова".

В омском УФНС подвели итоги сбора налогов с крупнейших налогоплательщиков региона в 2016 году. Как оказалось, за двенадцать месяцев прошлого года самые крупные омские предприятия и компании отправили в федеральный бюджет 23,1 млрд руб. В областной они перечислили 20 млрд руб., а в бюджет Омска - 709 млн руб.

- По сравнению с 2015 годом увеличили налоговые перечисления в областной бюджет и в бюджет Омска три налогоплательщика: Сбербанк России, Российские железные дороги, и НПЦГ "Салют", - рассказали в пресс-службе УФНС по Омской области.



Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",

ООО "Омсквинпром",

ООО "Газпромнефть - Восток",

ООО "Омский завод полипропилена",

ООО "Газпромнефть - Снабжение",

ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО),

АО "Центральное конструкторское бюро автоматики",

АО "Территориальная генерирующая компания № 11",

ООО "Ликеро-водочный завод "ОША",

ОАО "Омскводоканал".



Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет Омской области:

АО "Сан Инбев",

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",

ООО "Омсквинпром",

ПАО "СБЕРБАНК России",

ООО "Омский завод полипропилена",

ПАО "Транснефть",

ОАО "Российские железные дороги",

АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют",

ООО "Ликеро-водочный завод "ОША",

АО "Транснефть - Западная Сибирь".



Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города Омска:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",

ОАО "Российские железные дороги",

УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по городу Омску,

ПАО "СБЕРБАНК России",

АО "Омский завод транспортного машиностроения",

АО "Транснефть - Западная Сибирь",

ФКУ "Единый расчётный центр Министерства обороны Российской Федерации",

АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют",

НП "Спортивный клуб "Авангард",

ОАО "ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова" (РЕЛЕРО).