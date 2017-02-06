Крупнейшие налогоплательщики Омской области отправили в Москву 23 миллиарда

В омском УФНС подвели итоги сбора налогов с крупнейших налогоплательщиков региона в 2016 году. Как оказалось, за двенадцать месяцев прошлого года самые крупные омские предприятия и компании отправили в федеральный бюджет 23,1 млрд руб. В областной они перечислили 20 млрд руб., а в бюджет Омска - 709 млн руб.
- По сравнению с 2015 годом увеличили налоговые перечисления в областной бюджет и в бюджет Омска три налогоплательщика: Сбербанк России, Российские железные дороги, и НПЦГ "Салют", - рассказали в пресс-службе УФНС по Омской области.
Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",
ООО "Омсквинпром",
ООО "Газпромнефть - Восток",
ООО "Омский завод полипропилена",
ООО "Газпромнефть - Снабжение",
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО),
АО "Центральное конструкторское бюро автоматики",
АО "Территориальная генерирующая компания № 11",
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША",
ОАО "Омскводоканал".
Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет Омской области:
АО "Сан Инбев",
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",
ООО "Омсквинпром",
ПАО "СБЕРБАНК России",
ООО "Омский завод полипропилена",
ПАО "Транснефть",
ОАО "Российские железные дороги",
АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют",
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША",
АО "Транснефть - Западная Сибирь".
Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города Омска:
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ",
ОАО "Российские железные дороги",
УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по городу Омску,
ПАО "СБЕРБАНК России",
АО "Омский завод транспортного машиностроения",
АО "Транснефть - Западная Сибирь",
ФКУ "Единый расчётный центр Министерства обороны Российской Федерации",
АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют",
НП "Спортивный клуб "Авангард",
ОАО "ОмПО "Радиозавод имени А. С. Попова" (РЕЛЕРО).
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