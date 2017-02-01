За год в Омске подскочили цены на гречку и картофель

Больше всего в прошлом году в Омске выросли цены на гречневую крупу, сыр и картофель.

В омской мэрии подвели итоги ежегодного мониторинга цен на социально-значимые продукты питания. Результаты исследования показали, что за год подешевели овощи, фрукты, творог, сметана, крупа рисовая, дорогие виды колбас, свинина, говядина, мясо кур, рыба мороженная, яйцо, мука и сахар.

Не изменились либо выросли не более чем на 10 % цены по 14 продуктам питания: молоко, масло сливочное, кефир, сыр твёрдый, колбасы варёные, масло подсолнечное, морковь, апельсины, бананы, виноград. Стабильной осталась цена на хлеб.

Между тем лидером по росту цен в прошлом году стала гречневая крупа, подорожавшая в среднем на 25,6 %. Несмотря на подорожание, спрос на неё по-прежнему растет как на наиболее доступный продукт с высокой энергетической ценностью. Также в числе дорогих продуктов оказались картофель и твёрдый сыр, цены на которые подросли соответственно на 14 % и 10,6 %.

Цены на свинину, которые снижаются ещё с середины 2015 года, также упали. По мнению экспертов, в этом году они будут либо оставаться стабильными, либо продолжат снижаться. На рынке мяса птицы оптовые цены на протяжении большей части года были низкими - близкими к уровням 2012 года. До конца года ожидается некоторое увеличение численности птицы и незначительное снижение цен. На рынке говядины с начала года наблюдался постепенный рост цен, и одной из причин этого называют сокращение объёмов производства.

Добавим, что согласно прогнозу развития ценовой ситуации на 2017 год, по большинству основных продовольственных товаров роста цен не ожидается. Минимальный набор продуктов питания в расчёте на месяц омичам сегодня обходится в 3149 рублей, в то время как в Кемерове за него заплатят 3463, в Томске - 3602, а в соседнем Новосибирске - 3952 рубля.