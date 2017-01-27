Омский "Магнит" оштрафуют за обсчёт покупателей

В чеке, пробитом в одном из магазинов сети в Октябрьском округе, омич купил 50 граммов вермишели не за пять рублей, как было указанно на ценнике, а за 50 руб. С этим чеком он обратился в прокуратуру с жалобой. Позже работники прокуратуры передали эту информацию в региональное управление Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве возбудили дело об административном правонарушении и привлекли АО "Тендер" к административной ответственности в виде штрафа в 20 тыс. руб. по статье "Обман потребителей".

"Тендер" не согласился с позицией проверяющих и попытался обжаловать административку в арбитражном суде, доказывая: цифра "5" указывает на стоимость 10 граммов продукта. Но суд подобное объяснение счёл неубедительным, ведь упаковка явно весит гораздо больше. Положение компании усугублялось ещё и тем, что она ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Арбитраж отказал ритейлеру в требованиях, подтвердив правоту Роспотребнадзора. Хотя это решение судьи в силу не вступило.