По итогам 2016 года инфляция в Омской области превысила 4 %
Экономика  •  24 января 2017, 17:15  •  печать

По итогам 2016 года инфляция в Омской области превысила 4 %

Автор: Василий Епанчинцев

Инфляция в Омской области в декабре составила 0,3 %, в 2016 году - 4,5 %.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в декабре составил 100,3 %, за весь 2016 год - 104,5 %, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Омскстат. Цены на продовольственные товары в декабре повысились в среднем на 0,3 %. Рост цен отмечен на хлеб и хлебобулочные изделия (0,6 %), молоко и молочную продукцию (1,6 %), яйца куриные (4,9 %), масло сливочное (2,1 %), крупу и бобовые (1,3 %), макаронные изделия (0,3%). Незначительный рост цен (0,1 %) также отмечен на картофель и овощи, рыбу и морепродукты и алкогольные напитки.

Снизились цены на мясо и птицу (0,1 %), масло подсолнечное (2,6 %), сахар (2,9 %). По итогам 2016 года стоимость минимального месячного набора продуктов в Омской области составила 3 149,07 рубля.

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r Теги  •  #инфляция #Омскстат

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