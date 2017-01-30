Алексей Мартыненко: "Если муниципального транспорта не станет, будем ездить и за 30, и за 40 рублей"

В январе департамент транспорта администрации Омска сделал два значительных шага по реформированию маршрутной сети - отменил 27 дублирующих маршрутов и расторг договора с 53 частными перевозчиками, которые за год не заменили маломестные "Газели" на более вместительные автобусы. В ответ частники понизили стоимость проезда на ряде маршрутов до 20-22 рублей, тем самым "забрав" пассажиров у муниципальных предприятий. При этом на дорогах остаются нелегалы, которые формально с 1 января прекратили работу.

Эта ситуация рассматривалась сегодня, 30 января, на круглом столе, за которым собрались представители дептранспорта и частные перевозчики. "Омск Здесь" приводит основные тезисы, озвученные основными антагонистами: директором департамента транспорта мэрии Алексеем Мартыненко и председателем СРО "Омские перевозчики" Владимиром Геворгяном.

Алексей Мартыненко:

- Следующим шагом является разработка новой маршрутной сети, при котором будет учтено мнение жителей города. Ориентировочно это осень 2017 года. Мы планируем определить количество и вид подвижного состава для осуществления качественных перевозок. Предпочтение будет отдаваться автобусам большой вместимости. Трамвайно-троллейбусная сеть останется без изменений. В Омске сейчас пресыщение подвижным составом. Есть огромное количество дублирующих маршрутов, которые мешают друг другу. Автобусы большого и среднего класса не загружены в полном объёме, ездят практически полупустые. При этом массово образуются заторы на магистралях. Чтобы разгрузить дорожно-транспортную сеть, мы проводим такие меры, направленные на осуществление качественных пассажироперевозок.

<...> Снижение стоимости проезда [в маршрутках] направлено только на одно - на подрыв работы муниципальных предприятий и добросовестных перевозчиков, которые платят налоги. В глазах горит только одно - получение сиюминутной прибыли. Но что будет дальше - через два-три года, если не будет муниципальных предприятий и добросовестных перевозчиков? Закон позволяет устанавливать любую стоимость проезда - хоть 30, хоть 40 рублей. <...> Я считаю очень некорректным то, что делает ряд перевозчиков: они саботируют ситуацию, злоупотребляют доверием омичей. <...> Муниципальный транспорт не может существовать без частных перевозчиков, так же как и частные без муниципальных. И те, и другие должны быть на рынке перевозок, тогда будет честная и здоровая конкуренция. Но надо работать в рамках действующего законодательства.

Владимир Геворгян:

- Никаких "ценовых войн" нет. У перевозчиков коммерческой формы собственности сложилось мнение по действиям департамента транспорта: с приходом нового руководителя департамент превратился из организатора перевозок в карающий орган. Сам процесс нашего диалога закончился, и мы превратились в слушателей, которым диктуют волю. Я когда-то говорил, что муниципальный транспорт - это священная корова, а сейчас он получается выше бога: как хочет, так и работает, какого хочет пассажира, того и забирает. Его социальная функция закончилась два года назад. Муниципальный транспорт работает на самых выгодных маршрутах и забирает пассажира, который может заплатить. А там, где это не получается, подводится база, чтобы убрать коммерческого перевозчика.

<...> Неравенство закона, нарушение закона департаментом транспорта нами оспаривается и в судах, и в УФАС. На любое действие возникает противодействие. Вот такая ситуация сейчас между организатором перевозок и теми организациями, которые должны нормально возить пассажиров и не думать, расторгнут завтра с ним договор или нет. Цель департамента - изжить нас.