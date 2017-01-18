Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте

Департамент транспорта администрации Омска приступил к разработке единого повременного проездного билета в общественном транспорте. Такая система распространена, например, в городах Европы, где пассажиры на протяжении определённого времени (полчаса, час и т. д.) имеют возможность передвигаться на разных видах транспорта, при этом оплатив лишь один билет. В России пока к этой системе идёт только один город - Москва.
В первую очередь повременный билет планируется внедрить в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, которые уже располагают необходимыми техническими средствами. Однако не исключено, что в систему включат частные маршрутки.
На сегодняшний момент все автобусы муниципальных предприятий оборудованы этой системой и могут оказать эту услугу. По частным перевозчикам - да, но это вопрос времени, - рассказал сегодня директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.
Более конкретно о перспективах повременного билета Мартыненко рассказывать не спешит, однако его внедрение запланировано уже на май. В конечном итоге эта система должна стать выгодна пассажирам, особенно учитывая, что маршрутов с этого года стало меньше и омичам приходится делать больше пересадок. О стоимости повременного билета речь пока не ведётся.
"О стоимости речи не ведётся" - а ведь это самое главное для пассажиров общественного транспорта. Как бы это давно назревшее новшество не стало мёртворождённым ребёнком.
Ахах, серьёзно? город стоит в утренних пробках от Кристалла до Старозагородной по часу(лично езжу), думаю и в других районах не меньше пробки. Транспорт просто будет медленнее ходить-платим больше. По итогу-на работу приехать ,tp gthtcfljr двойной тариф выйдет. например,как кроме как на троллейбусе "2" доехать от Сов.исполкома до любой остановки на 10-летии?? Никак. 320 маршрутка уже не ходит. Смотрю, решили наши доблестные слуги народа на пробках городских нажиться...
Удобный был бы вариант по крайней мере в нашей семье, где время на поездки до работы уходит не много, а пересадок делать приходится по две, а то и три. Конечно какая стоимость будет у такой новинки тоже не маловажно.
Давно пора внедретить подобную системуи чтобы было можно пополнять проездной по карте