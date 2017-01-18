Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте

Департамент транспорта администрации Омска приступил к разработке единого повременного проездного билета в общественном транспорте. Такая система распространена, например, в городах Европы, где пассажиры на протяжении определённого времени (полчаса, час и т. д.) имеют возможность передвигаться на разных видах транспорта, при этом оплатив лишь один билет. В России пока к этой системе идёт только один город - Москва.

В первую очередь повременный билет планируется внедрить в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, которые уже располагают необходимыми техническими средствами. Однако не исключено, что в систему включат частные маршрутки.

На сегодняшний момент все автобусы муниципальных предприятий оборудованы этой системой и могут оказать эту услугу. По частным перевозчикам - да, но это вопрос времени, - рассказал сегодня директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Более конкретно о перспективах повременного билета Мартыненко рассказывать не спешит, однако его внедрение запланировано уже на май. В конечном итоге эта система должна стать выгодна пассажирам, особенно учитывая, что маршрутов с этого года стало меньше и омичам приходится делать больше пересадок. О стоимости повременного билета речь пока не ведётся.