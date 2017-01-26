Почти четыреста "Газелей" исчезнут с омских дорог весной

Городской департамент транспорта расторг договоры с частными перевозчиками, имеющими в автопарке лишь маловместительные маршрутные такси. На их место должны прийти более вместительные автобусы.

Причиной расторжения контрактов стало невыполнение коммерсантами важного условия - замены малогабаритных машин (до 15 пассажиров) на более вместительный транспорт. Перевозчики, не заменившие автопарк до начала года, получили в январе уведомления о прекращении действия договоров с 1 марта 2017 года. Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в департаменте, контракты расторгнуты сразу с 53 предпринимателями.

Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом, - прокомментировал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Отметим, что об отказе от "Газелей" в дептранспорта объявили ещё осенью 2015 года. Предполагалось, что ко второму полугодию 2016-го на омских дорогах должна остаться только половина из почти трёх тысяч маловместительных маршрутных такси. В более далёкой перспективе "Газели" планировалось оставить лишь на подвозящих маршрутах городских окраин.