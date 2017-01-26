Почти четыреста "Газелей" исчезнут с омских дорог весной
Экономика  •  26 января 2017, 12:54, последнее обновление 26 января 2017, 12:59  •  печать

Почти четыреста "Газелей" исчезнут с омских дорог весной

Автор: Екатерина Криль

Городской департамент транспорта расторг договоры с частными перевозчиками, имеющими в автопарке лишь маловместительные маршрутные такси. На их место должны прийти более вместительные автобусы.

Причиной расторжения контрактов стало невыполнение коммерсантами важного условия - замены малогабаритных машин (до 15 пассажиров) на более вместительный транспорт. Перевозчики, не заменившие автопарк до начала года, получили в январе уведомления о прекращении действия договоров с 1 марта 2017 года. Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в департаменте, контракты расторгнуты сразу с 53 предпринимателями.

Таким образом, с окончанием зимнего периода с городских дорог исчезнут 384 маловместительных автобуса. Для работы на освободившихся маршрутах, в соответствии с действующим законодательством, будут определены новые перевозчики с более современным и комфортным подвижным составом, - прокомментировал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Отметим, что об отказе от "Газелей" в дептранспорта объявили ещё осенью 2015 года. Предполагалось, что ко второму полугодию 2016-го на омских дорогах должна остаться только половина из почти трёх тысяч маловместительных маршрутных такси. В более далёкой перспективе "Газели" планировалось оставить лишь на подвозящих маршрутах городских окраин.

Дептранспорта: стоимость проезда снизили в основном маршрутчики-нелегалы

Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте

Мэрия Омска не спешит корректировать половину обещанных маршрутов

r Теги  •  #Алексей Мартыненко #газель #департамент транспорта #общественный транспорт

Комментарии

Добавить свой
Игорь Х  •  26 января 2017, 13:10

Маленькие маршрутные такси имеют важное преимущество - они курсируют чаще...

Ответить
Последние новости
Прокуратура оспорила мягкий приговор главе Тевризского района  •  сегодня, 12:50
ГИБДД: Неубранный снег является причиной наездов на пешеходов в Омске  •  сегодня, 12:43
В Омске зафиксирована низкая активность геев   •  сегодня, 12:35
В Омске 13-летний школьник переломал кости на стройке, когда делал селфи  •  сегодня, 11:52  •   1
В Омске вынесен приговор похитителю 2,5 млн рублей  •  сегодня, 11:40
В Омске пройдут соревнования на собачьих упряжках  •  сегодня, 11:11  •   1
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон