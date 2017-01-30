Мэрия заменит частные "Газели" муниципальными автобусами
Экономика  •  30 января 2017, 11:40, последнее обновление 30 января 2017, 13:48  •  печать

Мэрия заменит частные "Газели" муниципальными автобусами

Автор: Екатерина Криль

Маршруты, с которых уходят "Газели", будут по итогам конкурса распределены между муниципальными и частными перевозчиками с машинами большей вместимости.

Проблемы общественного транспорта вице-мэр Сергей Фролов обсудил на встрече с сотрудниками муниципального пассажирского предприятия № 7. Чиновник признал, что администрации приходится принимать непопулярные меры, в частности такие, как отмена 27 маршрутов и расторжение договоров с перевозчиками, которые так и не отказались от маломестных автобусов. Однако на такие решения подталкивает сама ситуация на рынке пассажироперевозок.

- Если у человека на маршруте пять-шесть "Газелей", одномоментно заменить их на "Форды", "Ситроены" или даже на обновлённые отечественные модели, будет сложно. Но у людей было больше года для того, чтобы решить эти вопросы. Если ты подписал документ, будь добр его исполнять. При этом особо обращаю внимание омичей на тот факт, что на освободившиеся маршруты мы поставим муниципальную технику, а также пустим частных перевозчиков, имеющих новые машины. Такого, что кто-то не сможет уехать из пункта А в пункт Б, не будет, - прокомментировал Фролов.

Добавим, что договора расторгнуты с 53 предпринимателями, которые работали на 31 маршруте. Три маршрута пока остаются совсем без машин.

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r Теги  •  #газель #общественный транспорт #пассажироперевозки #Сергей Фролов

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