Отмена "Газелей" коснётся более тридцати маршрутов

Сегодня городской департамент транспорта объявил о расторжении договоров с частными перевозчиками, которые к новому году не избавились от маршруток вместимостью до 15 человек. Контракты расторгнуты с 53 предпринимателями. Как сообщила корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь дептранспорта Елена Горбунова, эти пассажироперевозчики обслуживают 31 маршрут (это примерно четверть всех нерегулируемых маршрутов Омска). В общей сложности с городских дорог уйдут 384 маловместительных автобуса.

Пустовать маршруты без "Газелей" будут недолго. Департамент проведёт новые конкурсы. Заявки могут подать перевозчики, в автопарке которых есть машины средней вместимости.

Отметим, что на данный момент три частных перевозчика выиграли спор с дептранспорта относительно повторных аукционов. Омское УФАС постановило, что новые торги по маршрутам № 47 Н, 89 Н и 394 объявлены незаконно.