Отмена "Газелей" коснётся более тридцати маршрутов
Экономика  •  26 января 2017, 17:18, последнее обновление 26 января 2017, 17:28  •  печать

Отмена "Газелей" коснётся более тридцати маршрутов

Автор: Екатерина Криль

Каждое четвёртое направление, по которому двигаются маршрутные такси, останется без маломестных автобусов.

Сегодня городской департамент транспорта объявил о расторжении договоров с частными перевозчиками, которые к новому году не избавились от маршруток вместимостью до 15 человек. Контракты расторгнуты с 53 предпринимателями. Как сообщила корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь дептранспорта Елена Горбунова, эти пассажироперевозчики обслуживают 31 маршрут (это примерно четверть всех нерегулируемых маршрутов Омска). В общей сложности с городских дорог уйдут 384 маловместительных автобуса.

Пустовать маршруты без "Газелей" будут недолго. Департамент проведёт новые конкурсы. Заявки могут подать перевозчики, в автопарке которых есть машины средней вместимости.

Отметим, что на данный момент три частных перевозчика выиграли спор с дептранспорта относительно повторных аукционов. Омское УФАС постановило, что новые торги по маршрутам № 47 Н, 89 Н и 394 объявлены незаконно.

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r Теги  •  #департамент транспорта #маршрутка #общественный транспорт

Комментарии

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Игорь Бондарь  •  26 января 2017, 17:35

А почему отменяют? Ведь это отечественные автобусы + они более подходят к условиям города.

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