Омичи предпочли Вьетнам Таиланду

В прошлом году у омичей пользовались спросом рейсы в Таиланд и Вьетнам.

По итогам работы в 2016 году аэропорт Омск Центральный обслужил свыше 830,5 тыс. пассажиров. Большая часть вылетов традиционно была в Москву - в столицу отправились 541,5 тыс. пассажиров, 78,6 тыс. человек улетели в Санкт-Петербург, а 40,5 тыс. в Симферополь.

Среди заграничных рейсов лидером стало направление Омск - Астана - 22,6 тыс. пассажиров. 15,9 тыс. пассажиров отдохнули во Вьетнаме, и 13,4 тыс. пассажиров - в Таиланде. При этом количество пассажиров, вылетевших из Омска за границу, сократилось вдвое, а пассажиропоток омского аэропорта снизился почти на 10 %.

Напомним, что в 2015 году самыми востребованными зарубежными направлениями были Турция (71,5 тыс. человек), Германия (21,9 тыс.) и Египет (19,3 тыс.). Тогда в аэропорту было обслужено 887,6 тыс. пассажиров, что на 15 % меньше, чем в 2014 году.