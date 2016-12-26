Весной из Омска запустят самолёты в Ноябрьск и Стрежевой
Экономика  •  26 декабря 2016, 10:59, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:03  •  печать

Весной из Омска запустят самолёты в Ноябрьск и Стрежевой

Автор: Екатерина Криль

Федеральное правительство будет субсидировать два новых авиарейса, которые появятся в следующем году.

Росавивация опубликовала список авиамаршрутов, которые в следующем году будут частично субсидироваться из государственного бюджета. В перечне есть два новых авиамаршрута из Омска. Еженедельные рейсы в Ноябрьск планирует открыть "КрасАвиа" с 1 мая. Направление в Стрежевой будут обслуживать "Бурятские авиалинии", запланированы по два рейса в неделю с 1 апреля. 

Также запланировано софинансирование ещё двух рейсов из Омска - еженедельные в Уфу и дважды в неделю в Тюмень. По этим направлениям будут летать самолёты "КрасАвиа" и "РусЛайн".

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r Теги  •  #авиаперевозки #КрасАвиа #Ноябрьск #Стрежевой #Тюмень #Уфа

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