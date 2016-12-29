Перевозчики заявили на мэрию Омска в УФАС из-за отмены маршрутов

С заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области обратились вчера, 28 декабря, ООО "Город" и индивидуальный предприниматель Михал Фёдоров. Перевозчики считают, что администрация Омска ограничивает конкуренцию своим постановлением № 735-п от 15 июня 2016 года, согласно которому с 1 января 2017 года сокращаются 27 маршрутов регулярных перевозок.

"Город" и ИП Фёдоров лишаются маршрутов №322 и 73Н, при этом выданные им маршрутные карты действуют до конца марта 2019 года. В заявлении, поданном перевозчиками в УФАС, говорится, что перечень сокращаемых маршрутов "специально формировался с целью ограничения конкуренции, создаваемой частными перевозчиками (в т.ч. заявителями), муниципальным пассажирским предприятиям г. Омска" (цитата газеты "Коммерческие вести"). Перевозчики упрекают мэрию в том, что Документ планирования регулярных перевозок создавался без исследования пассажиропотока и анализа востребованности маршрутов.

Заявители ставят несколько целей, в частности, отмену постановления мэрии и привлечение чиновников к ответственности за нарушение федерального закона "О защите конкуренции".

Отметим, что документ, утвердивший сокращение маршрутов, был подписан предыдущим директором департамента транспорта горадминистрации Виталием Масликом. Нынешний руководитель дептранспорта Алексей Мартыненко подчёркивал, что оптимизация транспортной сети задумана для сокращения себестоимости перевозок и сдерживания цены проезда для населения.

Я не согласен с формулировкой "забрать 27 маршрутов и передать их муниципальным предприятиям". <...> Основная задача стоит не отстоять интересы конкретных перевозчиков. Здесь самое главное, чтобы были учтены интересы жителей. Считаю наиболее правильным и важным на отменяемых маршрутах перераспределить либо компенсировать дополнительными автобусами, троллейбусами, чтобы пассажир не пострадал, - говорил Мартыненко в интервью программе "Омск Здесь".

Добавим, что в середине декабря частные перевозчики пытались оспорить постановление мэрии в Арбитражном суде, однако суд принял решение в пользу мэрии.