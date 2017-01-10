На омских перевозчиков составили протоколы за работу после отмены маршрутов
Общество  •  10 января 2017, 16:35, последнее обновление 10 января 2017, 16:38  •  печать

На омских перевозчиков составили протоколы за работу после отмены маршрутов

Автор: Вероника Делор

Мэрия решила наказать перевозчиков, которые продолжают нелегально работать.

Ряд омских перевозчиков продолжает сопротивляться отмене маршрутов, произошедшей с 1 января. Маршрутки продолжают курсировать по городу даже после отмены. Омская мэрия отреагировала на подобное санкциями: на маршрутчиков уже составили три протокола об административном правонарушении.

Это не единственный шаг, на который пошли перевозчики. Во время новогодних праздников в салоне некоторых маршруток появился "Журнал пожеланий мэру Двораковскому". В нём пассажиры могли оставить рекомендации, связанные с отменой маршрута. Самые интересные и оригинальные пожелания обещали передать мэру и опубликовать в СМИ, однако не всё, что написали омичи, оказалось печатным. 

Департамент транспорта, судя по всему, установил, в каких машинах "ездит" этот журнал - по маршруту № 322. Сегодня докладывали - целая группа из Ространснадзора, ГИБДД работает по нему. Три протокола составлено в отношении машин, в которых находится "журнал пожеланий" и объявления, - рассказал "Коммерческим вестям" экс-председатель Омского союза перевозчиков Андрей Фёдоров.

Также Фёдоров отметил, что 30 % машин маршрута № 322 продолжает работать. Это он обосновал тем, что судебное решение об отмене маршрутов ещё не вступило в силу.

Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов

Отменённые маршрутки продолжают курсировать по Омску

r Теги  •  #городская Администрация #маршрутки #отмена маршрута #протокол
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