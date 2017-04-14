Известные актёры прочитают стихи на сцене Омской филармонии
Культура  •  14 апреля 2017, 15:45, последнее обновление 14 апреля 2017, 15:46  •  печать

Известные актёры прочитают стихи на сцене Омской филармонии

Автор:

В рамках V Национального кинофестиваля дебютов "Движение" в Омске пройдёт вечер кипопоэзии, в котором примут участие актёры театра и кино.

В Концертном зале филармонии пройдёт поэтический вечер и киносеанс проекта "Кинопоэзия", участие в котором примут актёр МХТ имени А. П. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый, актёр театра и кино Артём Быстров и актриса театра и кино Агния Кузнецова.

Автор проекта актёр Анатолий Белый представит серию мини-фильмов, созданных на основе произведений русских поэтов, а показ картин будет сопровождаться художественным чтением стихов в исполнении артистов. Гости вечера смогут сравнить эмоции от живого прочтения стихов и просмотра кино, в основе которого лежат поэтические произведения.

Анатолий Белый на фестивале "Движение" в 2014 году

"Кинопоэзию" сложно отнести к любому из существующих жанров, так как фильмы этого проекта сами по себе явление и новый жанр в киноискусстве. Поэзия через призму кино - авторское режиссёрское прочтение, погружающее в насыщенный мир фантазии, метафор, образов, ассоциаций, мыслей и смыслов. Воображение создателей позволяет зрителям по-новому не только услышать, но и увидеть стихи, - рассказал Анатолий Белый.

Отметим, что образовательный и просветительский некоммерческий проект "Кинопоэзия" - это поэтические видеоролики, где в кадре известные актёры, музыкальные исполнители и деятели культуры профессионально читают стихотворения.

Напомни, что с 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение".

Теги  •  #актер #кинофестиваль Движение #Омская филармония #стихи

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
100 дней до отставки. Мэр Омска выступил перед горожанами с "дембельской" речью  •  сегодня, 16:07
Поезд врезался в автобус со школьниками под Нововаршавкой  •  сегодня, 15:49  •   1
Куприянов и Ерошевич претендуют на пост мэра Омска  •  сегодня, 15:28
В Омской области по горячим следам поймали двух женщин, укравших кошелёк у пенсионерки  •  сегодня, 15:16  •   1
Кандидат в мэры хочет присоединить к Омску Барабинск  •  сегодня, 14:29
Пасха в Омске: что испечь, как красить яйца и где освятить куличи   •  сегодня, 14:20
Еще новости
Вавилон 240x400