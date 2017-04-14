Известные актёры прочитают стихи на сцене Омской филармонии

В рамках V Национального кинофестиваля дебютов "Движение" в Омске пройдёт вечер кипопоэзии, в котором примут участие актёры театра и кино.

В Концертном зале филармонии пройдёт поэтический вечер и киносеанс проекта "Кинопоэзия", участие в котором примут актёр МХТ имени А. П. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый, актёр театра и кино Артём Быстров и актриса театра и кино Агния Кузнецова.

Автор проекта актёр Анатолий Белый представит серию мини-фильмов, созданных на основе произведений русских поэтов, а показ картин будет сопровождаться художественным чтением стихов в исполнении артистов. Гости вечера смогут сравнить эмоции от живого прочтения стихов и просмотра кино, в основе которого лежат поэтические произведения.

Анатолий Белый на фестивале "Движение" в 2014 году

"Кинопоэзию" сложно отнести к любому из существующих жанров, так как фильмы этого проекта сами по себе явление и новый жанр в киноискусстве. Поэзия через призму кино - авторское режиссёрское прочтение, погружающее в насыщенный мир фантазии, метафор, образов, ассоциаций, мыслей и смыслов. Воображение создателей позволяет зрителям по-новому не только услышать, но и увидеть стихи, - рассказал Анатолий Белый.

Отметим, что образовательный и просветительский некоммерческий проект "Кинопоэзия" - это поэтические видеоролики, где в кадре известные актёры, музыкальные исполнители и деятели культуры профессионально читают стихотворения.

Напомни, что с 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение".