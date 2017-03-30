Режиссёр фильма "28 панфиловцев" войдёт в состав жюри известного омского фестиваля

В этом году членами жюри и почётными гостями фестиваля "Любительское кино + Profi", который в прошлом году приобрёл статус международного, станут известный кинорежиссёр Владимир Фокин и режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин.

В Омске завершился приём заявок на участие в X Международном фестивале "Любительское кино + Profi". Всего было подано 200 заявок, 19 из которых от омичей. В ближайшее время отборочная комиссия, в состав которой входят кинорежиссёры, специалисты сферы культуры и искусства, историки кино, отберёт лучшие работы, а также сформирует на их основе конкурсную и внеконкурсную программы.

- В этом году членами жюри и почётными гостями фестиваля "Любительское кино + Profi", который в прошлом году приобрёл статус международного, станут известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин (художественные фильмы "Сыщик", "Александр Маленький", "ТАСС уполномочен заявить", "До первой крови") и актёр, режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин", - рассказала директор Дома кино Татьяна Карпинина.

Фестиваль "Любительское кино + Profi" будет проходить с 18 по 21 апреля в Доме кино, а также в киноцентрах "Вавилон" и "Галактика". Запланированы конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы Впервые в рамках фестиваля состоятся бесплатный творческий тренинг "Поступи во ВГИК", участие в котором даст возможность поступить на Высшие курсы кино и телевидения ВГИКа по программе "Кинорежиссура" на конкурсной основе в мастерскую Владимира Фокина.

Напомним, что в прошлом году председателем жюри фестиваля "Любительское кино + Profi" стала известная актриса и режиссёр Вера Глаголева, которая передала омичам привет от известного актёра Рэйфа Файнса.