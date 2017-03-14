С международным размахом. Омск готовится к престижному музыкальному конкурсу

Лучшие молодые музыканты из 16 городов России и Казахстана соберутся в конце марта в Омске на Межрегиональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. О том, что их ждёт в этом году, организаторы и участники конкурса рассказали сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

II межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета пройдёт в Омске с 23 по 28 марта. Музыкальный марафон соберёт молодых талантливых исполнителей из России и ближнего зарубежья. Конкурс обещает стать событием года как для города, так и для самих юных музыкантов, и, по словам организаторов, даст им возможность для роста и развития.

У нас есть юные дарования, и мы должны обращать на них внимание и обязательно сохранять. Конкурс образован для того, чтобы в очередной раз выявить их и обозначить им дальнейший творческий путь. Несмотря на то, что это межрегиональный конкурс, он несёт статус международного, потому что среди участников и членов жюри - представители Казахстана из Астаны. В перспективе планируем повысить статус конкурса, - отметил Валерий Кирсанов, главный специалист департамента культуры администрации Омска. - Скрипка и виолончель остаются самыми яркими музыкальными инструментами, которые имеют многовековую историю, они должны развиваться сейчас и пропагандироваться. И наиболее одарённые дети должны вовлекаться в процесс обучения, постигать азы музыкального искусства и вырастать в настоящих профессионалов.

Валерий Кирсанов

Главной сценической площадкой конкурса станет Органный зал омской филармонии - именно здесь пройдёт торжественное открытие конкурса, туры, гала-концерт и награждение лауреатов. Участниками смотра станут 59 юных виолончелистов и скрипачей из России и Казахстана в возрасте от 7 до 19 лет. Музыкантам предстоит пройти два тура, и по итогам оценки жюри к финальным соревнованиям будет допущена только половина участников.

К слову, состав жюри также будет интернациональным - в него войдут профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья: Казахского национального университета искусств (Астана), Московской консерватории имени П. И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Алтайского государственного университета, Красноярской государственной академии музыки и театра. Председателем выступит профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин.

Владимир Аксаментов

В этом году в конкурсе уже 2 страны и 13 городов, в том числе и Москва: участвует колледж при Московской консерватории. Высшего уровня в России не бывает, да и не только в России. И поэтому бороться будет очень трудно, в особенности омичам. Также в этом году добавилась ещё одна возрастная группа - для участников от 16 до 19 лет, студентов музыкальных колледжей и училищ, - говорит руководитель объединения оркестровых инструментов городского методического совета, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов. - Ученик, конечно, старается показать себя, свой талант, а педагог показывает себя через своего ученика. Шансы у нас есть, и омские педагоги будут стараться показать своих учеников максимально достойно, но это будет намного труднее, нежели на конкурсе три года назад.

О том, что будет труднее, говорит и лауреат 1-го конкурса, ученица ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова Александра Галакова. Юная виолончелистка относится к конкурсу не как к соревнованию, а скорее, как к возможности показать себя и свои способности, а также обменяться опытом с другими музыкантами.

Александра Галакова

Конкуренция для меня не страшна, потому что каждый музыкант по-своему индивидуален и у каждого есть свои плюсы и минусы, и сказать, кто сильнее, а кто слабее, тем более в таком конкурсе, непросто, - говорит Александра Галакова. - Для участия в таком конкурсе нужно иметь стальные нервы, держать себя в руках и выходить на сцену с той целью, что ты будешь показывать себя, а не думать о том, как тебя будут принимать другие люди. Ты играешь для себя. <…> Увереннее я себя чувствую на выезде, потому что там люди не знают, на что ты способен, и тогда проще им открыться.

Добавим, что победителей Межрегионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета ждёт не только всеобщее внимание, но и "привлекательные" денежные вознаграждения и премия, учреждённая мэром Омска.

Фото: Илья Петров