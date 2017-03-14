Председатель жюри Межрегионального конкурса имени Шпета: "Будет честное соперничество"

Сегодня, 14 марта, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция, посвящённая Межрегиональному конкурсу юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, в рамках которой по телемосту из Москвы выступил председатель жюри конкурса, профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин.

Очень интересен формат этого конкурса: различные возрастные категории. И когда мы говорим о юношах и девушках 11-12 лет и 15-16 лет, это большой разрыв, и они оказываются в неравном положении. Здесь эта градация поделена очень корректно, и в каждом творческом возрасте девочка и мальчик найдут своих соперников, друзей, конкурентов, коллег, и тем честнее будет соперничество.

Кирилл Родин

Кирилл Родин является лауреатом международных конкурсов виолончелистов в Белграде (1984, I премия и специальный приз "Золотая арфа") и конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (1986, I премия и Золотая медаль). Среди его учеников - лауреаты международных конкурсов. Он проводит мастер-классы в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Республике Корея, Хорватии, Японии, Испании, Китае и других странах. Кроме этого, он член жюри международных конкурсов, в том числе имени П. И. Чайковского в Москве, юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, "Классическое наследие" (Москва), "Юношеские ассамблеи искусств" (Москва), Международных конкурсов виолончелистов имени К. Давыдова (Латвия), имени Л. Боккерини (Италия).

Отметим, что в состав жюри II межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета также вошли профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья - Казахского национального университета искусств (Астана), Московской консерватории имени П. И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Алтайского государственного университета, Красноярской государственной академии музыки и театра.

Напомним, что II межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета пройдёт в Омске с 23 по 28 марта. Музыкальный марафон соберёт молодых талантливых исполнителей из России и ближнего зарубежья. Участниками смотра станут 59 юных виолончелистов и скрипачей из России и Казахстана в возрасте от 7 до 19 лет.

Фото: ClassicalMusicNews.Ru