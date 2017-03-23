Участники наготове: в Омске открывается конкурс имени Вильгельма Шпета

Участники II Межрегионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, который сегодня откроется в Омске, уже несколько дней репетируют свои номера.

На осмотр достопримечательностей и раздачу интервью у них времени нет. Приехали и добрались до гостиницы, а дальше - репетиции, прослушивания и сам конкурс. Именно так в Омске начинается II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Бороться за звание лучшего будут молодые музыканты из 16 городов России и Казахстана. Участниками смотра станут 55 юных виолончелистов и скрипачей в возрасте от 7 до 19 лет. Им предстоит пройти два тура, и по итогам оценки жюри к финальным соревнованиям будет допущена только половина участников.

Уже второй раз пробовать свои силы на конкурсе будет омичка, ученица ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова Александра Галакова. Как рассказала "Омск Здесь" юная виолончелистка, она долго сомневалась в том, хочет ли посвятить свою жизнь музыке, а когда услышала игру известного российского виолончелиста Дениса Шаповалова, вдохновилась этим музыкальным инструментом, и уже 12 лет не выпускает его из рук.

Александра Галакова

Я не знала, что на виолончели можно так играть музыку, так её исполнять. И я вдохновилась так сильно, что поняла, что я начинаю заниматься, и всё - больше мне ничего не надо, - рассказывает Александра. - Я делала всё, лишь бы позаниматься, прогуливала уроки. Некоторые педагоги в школе меня, конечно, понимали, за что я им очень благодарна. Морально тяжело готовиться: появляются какие-то страхи, сомнения. Но ты начинаешь понимать, что музыка - это искусство, для неё рамок нет. Каждый музыкант - великий. Он прекрасный. У него есть свой мир, потому что искусство - это какая-то безграничная сила. На конкурс люди приезжают показать своё искусство и свой внутренний мир, своё мировоззрение.

Любовь к виолончели Александре привила и педагог, преподаватель ДШИ № 6 Ирина Пархоменко, ученики которой уже много лет становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов.

- Александра занималась в группе подготовительного класса. Там в какой-то определённый момент им предлагают посмотреть разные инструменты. Я пришла туда тоже познакомить их с нашим любимым инструментом - виолончелью. Она её погладила, подёргала за струнки и влюбилась с первой секунды, - говорит Ирина Пархоменко. - Когда люди слушают и игру Саши, и ансамбля, такие чувства испытывают потрясающие. Вплоть до того, что слёзы начинают у людей капать.

Участница из Томска скрипачка Кристина Евсюкова занимается музыкой всего два года, но на её счету уже более десяти конкурсов. К слову, два дня назад она стала лауреатом другого музыкального конкурса, и чтобы начать подготовку уже к следующему - открытому конкурсу юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, не смогла остаться на гала-концерт и уехала в Омск.

Кристина Евсюкова и Александр Штапкин

- Я занимаюсь с ней два года, и за это время она показала высокий результат. В этом году это будет уже шестой её конкурс, то есть за год она прошла пять конкурсов, и во всех она стала лауреатом. Последний был позавчера. Мы даже не смогли остаться на гала-концерт, на вручение. Мы сразу собрались на поезд, ночью приехали, вообще практически не спали. Сейчас вот после репетиции кушаем и снова репетиция. Времени вообще нет, - преподаватель по классу скрипки ДШИ № 3 Томска Александр Штапкин.

Напомним, что открытие II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета состоится сегодня, 23 марта, в 18.00 в Органном зале Омской филармонии.

Фото: Илья Петров