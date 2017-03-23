Мужчина-кот и женщина-курица. В Омске открылась эпатажная выставка Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов, которому позировали Путин и Пугачёва, представит на суд омичей картины, выполненные как в традиционных жанрах: классического портрета, пейзажа, сюжетных композиций, так и в авторском стиле DreamVision. Благодаря именно этому направлению художник попал в Книгу рекордов Гиннесса. Определить стиль достаточно сложно, сам автор называет свои работы "размытыми картинами", гранью между реализмом и экспрессионизмом - "то, что человек видит за 15 минут до пробуждения".

Как отметил сам художник, музей имени Врубеля - один из лучших в России как в плане энергетики, так и в техническом плане. "Это большая честь - выставлять свои работы и присутствовать здесь. Особенно приятно, что на открытие пришли высокопоставленные лица области и города, которые работают на благо Омска. Это говорит о том, что здесь заботятся о культуре и искусстве. Без них нет будущего", - отметил Никас Сафронов.

Это уже вторая персональная выставка художника в Омске. Первая была почти 6 лет назад и имела большой успех у публики. На этот раз мастер привёз работы разных стилей и направлений, написанные как несколько лет назад, так и совсем недавно.

В экспозиции представлено более 100 работ, выполненных в стиле символизма и переосмысления классических картин, которые опираются на старую школу. Здесь и реплики картин Ренуара, Арчимбольдо и Дали, и странные персонажи с телами людей и головами котов и петухов. Часть работ Никаса Сафронова посвящена Древнему Египту и архитектуре. В числе привезённых в Омск полотен также представлены портреты (точнее их эскизы) зарубежных и российских актёров. Здесь Мадонна, Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп и Николь Кидман.

1 / 28 • В музее имени Врубеля открылась выставка Никаса Сафронова "Избранное", которая включает более ста работ мастера. Фото: Илья Петров

Для широкой публики экспозиция откроется сегодня, 23 марта, и продлится до 21 мая. По словам Никаса Сафронова, часть средств, собранных от посещения выставки, пойдёт на благотворительность.

Фото: Илья Петров