Посвящённая Карлсону выставка открылась в Омске

В омском Доме актёра открылась выставка, связанная с творчеством известной шведской писательницы. Гостей познакомят с интересными фотографиями, эскизами и илюстрациями к спектаклям по произведениям Астрид Линдгрен.

Городской музей театрального искусства позвал омичей на выставку "Проделки Карлсона". Необычная экспозиция открылась в Доме актёра, расположенном на улице Ленина, 45.

Юных посетителей выставки познакомят с биографией Астрид Линдгрен, расскажут о важных истинах, о дружбе, умении справляться с неприятностями и принимать решения самостоятельно, - рассказала подробности директор Городского музея театрального искусства Варвара Булаева. - Дети примут участие в интерактивных играх. Особенно это будет интересно ребятам в возрасте от 5 до 10 лет.

Как рассказали в департаменте культуры мэрии Омска, выставка познакомит гостей с фотографиями, эскизами, иллюстрациями и программами к спектаклям по произведениям шведской писательницы Астрид Линдгрен, которые проходили в театрах Омска.

Отметим, экспозиция будет открыта до 20 марта с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.