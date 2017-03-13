Посвящённая Карлсону выставка открылась в Омске
Культура  •  13 марта 2017, 10:03, последнее обновление 13 марта 2017, 10:10  •  печать

Посвящённая Карлсону выставка открылась в Омске

Автор: Вероника Жукова

В омском Доме актёра открылась выставка, связанная с творчеством известной шведской писательницы. Гостей познакомят с интересными фотографиями, эскизами и илюстрациями к спектаклям по произведениям Астрид Линдгрен.

Городской музей театрального искусства позвал омичей на выставку "Проделки Карлсона". Необычная экспозиция открылась в Доме актёра, расположенном на улице Ленина, 45.

Юных посетителей выставки познакомят с биографией Астрид Линдгрен, расскажут о важных истинах, о дружбе, умении справляться с неприятностями и принимать решения самостоятельно, - рассказала подробности директор Городского музея театрального искусства Варвара Булаева. - Дети примут участие в интерактивных играх. Особенно это будет интересно ребятам в возрасте от 5 до 10 лет.

Как рассказали в департаменте культуры мэрии Омска, выставка познакомит гостей с фотографиями, эскизами, иллюстрациями и программами к спектаклям по произведениям шведской писательницы Астрид Линдгрен, которые проходили в театрах Омска.

Отметим, экспозиция будет открыта до 20 марта с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Теги  •  #выставка #дети #Дом актера #Карлсон

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