Никас Сафронов лично откроет свою выставку в Омске

23 марта в музее имени М. А. Врубеля откроется выставочный проект "Избранное" Никаса Сафронова. Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов лично приедет на открытие своей экспозиции.

Посетителям будут представлены работы разных жанров и творческих периодов Сафронова. В экспозицию войдут более 100 работ разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision. Кроме выставки картин состоятся творческие встречи и мастер-классы художника.

- Омск отличается стремлением к искусству и творчеству, здесь прекрасные музеи, множество интересных культурных событий. Провести в этом городе вторую персональную выставку, показать омичам наиболее полную коллекцию картин - большое удовольствие и честь, - говорит Никас Сафронов.

Выставочный проект будет работать в музее имени М. А. Врубеля до 21 мая. После завершения показа в Омске планируется путешествие выставки в Англию, Францию и Германию.

Справка:

Никас Сафронов - один из выдающихся современных российских художников. Многие его работы находятся в ведущих музеях мира и частных коллекциях российских и зарубежных звёзд политики и культуры. Он является Заслуженным художником России, академиком Российской академии художеств, профессором Ульяновского государственного университета, Почётным гражданином России. В числе его государственных и общественных наград Орден святого Константина Великого, Орден святого Станислава, Орден святой Анны II степени, Орден преподобного Серафима Саровского III степени, Золотая медаль Российской академии художеств, Золотая медаль "Национальное достояние", многие другие.