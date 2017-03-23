Скромно, бедно, но достойно. Известный художник Никас Сафронов высказался об Омске

Накануне в музее имени Врубеля Никас Сафронов представил новую выставку "Избранное", которая стала уже второй персональная выставкой мастера в Омске. Экспозиция масштабная и состоит более чем из ста работ разных направлений, в том числе полотен в авторском стиле DreamVision.

Никас Сафронов известен тем, что пишет портреты многих VIP-персон, его гонорары имеют множество нулей, а в профессиональном сообществе его считают ярким представителем культуры гламура и потребления. О том, когда он понял, что состоялся как художник, почему предпочитает зарабатывать деньги за рубежом и почему Омск более столичен, чем Москва, художник рассказал при общении с журналистами.

"Избранное" - это совершенно новая выставка. Она просто другая, и поклонники, те, кто любит искусство, это заметят. Здесь не будет ни одной повторяющейся картины. Я за это время написал много новых работ, и они будут представлены на суд в этом городе. Это не музейные картины, а мои личные. Как говорят, государство называется государством, когда есть искусство. Здесь есть искусство, здесь есть любовь и теплота. Моя выставка служит привлечением для прихода в музеи, где висят работы великих мастеров прошлого.

Омск более столичен, чем Москва. В Москве всё разнородное, это страна в стране, где нет цельности. Там и монголы, и китайцы. Там всё замешано, а здесь всё своё, всё подпитано и смешано между своими сибирскими корнями. Омск - особый город. У меня возникло чувство, что вы живёте под прозрачным куполом. Солнце светит, но вы живёте отдалённо от всего, со своими традициями, хотя и смотрите все интернетовские истории, но остаётесь со своим мнением и со своей историей.

Знаете, честным иногда быть плохо. Если ты не подстраиваешься под политические игры, интриги, то выживают, как правило, те, кто вообще не должен быть на руководящих постах. Слава Богу, в Омске всё чинненько и благородненько. Живём, как говорится, бедно, скромно, но достойно и красиво.

Я очень люблю этот город, для меня он очень знаковый. Здесь родился Врубель - один из моих любимых художников, которого не признавали при жизни, он получил признание уже во Франции, его гоняли и ругали и Савинский, и Крылов, и Горький писал много статей противных про него, уничижали его, а он оказался великим индивидуалистом, мастером, который умел работать так, как не работал никто, как, скажем, Ван Гог, Моне или другие великие мастера.

Денег мы не зарабатываем, а если и зарабатываем, то отдаём на благотворительность. Я с этого ничего не имею, только показываю картины. Это предвзятое мнение, что все художники были бедные, но состоялись. Это чушь собачья. Какой Веласкес был бедный, когда королей рисовал, а Микеланджело - Папу Римского, а Леонардо дружил с Франциском первым - самым богатым завоевателем. Все художники, которые состоялись, были богатые.

Я зарабатываю только за рубежом. У меня нет корысти заработать в России, я возвращаю деньги сюда и отдаю их школам, которые я курирую, или направляю их в поддержку строительства храмов. Я возвращаю деньги в столицу и считаю, что это обязан делать каждый, кто состоялся. Я научился от жизни тому, что честным быть полезнее и выгоднее, иметь в душе Бога и жить с ним. Страховка, транспорт, перевозка стоит огромных денег, и мои девочки работают с энтузиазмом практически на то, чтобы выжить. Я тоже прилетаю в каждый город показать своё искусство, а не только имя.

Я занимаюсь благотворительностью, и я невольно стал так известен. Я не хотел им быть, просто у меня берут интервью, но, прежде всего, я интересен как художник. И если кто-то из меценатов купит какую-то работу, мы все средства направим на благотворительность. Я обычно так и делаю во всех городах, где я получаю деньги, либо от музеев, которые приобретают работы через спонсоров, либо от частных клиентов, либо от галереи.

Половину и больше от этих денег я отдаю назад, я считаю, что художника должны приобретать, это нормально - нельзя всем дарить. Но это, считайте, подарок, потому что деньги из столицы возвращаются назад, в область, в город, и служат тем людям, которые в них нуждаются. Это обычно дети, сироты, рисующие талантливые дети с ограниченными возможностями и просто талантливые дети, которые лишены тех благ, которые, может быть, получают другие семьи.

Я состоялся как художник во сне. После окончания института я увидел во сне, как гуляю по галерее, где висят мои картины. Со мной шёл старик, который говорил, что тут у меня был неправильный свет, тут - графика. Мы спорим, я где-то соглашаюсь, а где-то нет. Потом я поворачиваюсь, а деда нет, я поднимаю голову, а это Леонардо. Я ему кричу, а он бросает мне шар, я ловлю его и просыпаюсь. Я понял, что я состоялся как художник внутри. Это осознание должно прийти за счёт опыта, нельзя этому научить.

Картины я начинаю писать как ремесленник, а заканчиваю как художник. Вношу в них свою энергию. И как молящийся намаливает иконы, так зритель намаливает картины. Каждый, кто приходит на выставку, не уходит равнодушным, и обо мне уже гадостей не скажет, за исключением людей, которые уже негативно настроены по отношению ко всему миру. Да, не всем всё должно нравиться, но если хотя бы одна из моих работ приглянется хоть одному человеку и западёт ему в душу, то тогда свою Джоконду я уже написал.

Фото: Илья Петров