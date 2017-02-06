Омичи смогут посмотреть спектакли "Золотой маски" в кино
Культура  •   6 февраля 2017, 11:50, последнее обновление 6 февраля 2017, 11:50  •  печать

Омичи смогут посмотреть спектакли "Золотой маски" в кино

Автор: Варвара Козловская

В Омске на большом экране пройдёт премьерный показ спектаклей театрального фестиваля "Золотая Маска в кино".

Национальный театральный фестиваль "Золотая маска" и арт-объединение CoolConnection при поддержке Министерства культуры РФ представляют программу "Золотая Маска в кино". Трансляции спектаклей пройдут в 60 городах России.

В афише - три театральные новинки. Так, омичи смогут увидеть балет "Ромео и Джульетта" (Екатеринбургский театр оперы и балета), получивший семь номинаций на "Золотую маску" в этом году, спектакль "Гроза" режиссёра Андрея Могучего (БДТ имени Г. А. Товстоногова) и спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" (Малый драматический театр - Театр Европы). Показы пройдут в кинотеатре "Вавилон" 17 февраля, 22 марта и 2 апреля соответственно. Стоимость билетов составит в среднем в 480 рублей, в то время как в прошлом году трансляцию можно было посмотреть за 450 рублей.

- Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями фестивалей прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на Премию "Золотая Маска" 2017 года, они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра, - говорит генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Марина Ревякина.

Добавим, что имена победителей - обладателей высшей театральной профессиональной награды России назовут 19 апреля в Москве.

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r Теги  •  #Вавилон #Золотая маска #кинотеатр #премьерные спектакли

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