В центре Москвы появилось граффити с изображением омского драмтеатра
Общество  •  28 февраля 2017, 09:57, последнее обновление 28 февраля 2017, 10:13  •  печать

В центре Москвы появилось граффити с изображением омского драмтеатра

Автор: Антон Маликов

На стене одного из столичных домов появилось изображение омского театра.

В рамках федерального проекта "Арт-фасад" на одном из зданий в столице художники изобразили стюардессу и Омский театр драмы. Дом, где находится рисунок, расположен внутри Садового кольца, на улице Большая Якиманка, то есть, в центре Москвы. 

На рисунке изображена стюардесса в форме "Аэрофлота". За её спиной омичи могут увидеть знакомый культурный объект - Омский государственный академический театр драмы, над которым пролетает самолёт. Внизу рисунка надпись "Омск". 

Проект "Арт-фасад" стартовал в 2015 году. За два года художники "увековечили" на стенах зданий в столице и другие российские города: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Новосибирск и Воронеж. 

Теги  •  #граффити #Драмтеатр #Москва #столица

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