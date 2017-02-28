В центре Москвы появилось граффити с изображением омского драмтеатра

На стене одного из столичных домов появилось изображение омского театра.

В рамках федерального проекта "Арт-фасад" на одном из зданий в столице художники изобразили стюардессу и Омский театр драмы. Дом, где находится рисунок, расположен внутри Садового кольца, на улице Большая Якиманка, то есть, в центре Москвы.

На рисунке изображена стюардесса в форме "Аэрофлота". За её спиной омичи могут увидеть знакомый культурный объект - Омский государственный академический театр драмы, над которым пролетает самолёт. Внизу рисунка надпись "Омск".

Проект "Арт-фасад" стартовал в 2015 году. За два года художники "увековечили" на стенах зданий в столице и другие российские города: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Новосибирск и Воронеж.