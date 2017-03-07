"Атмосфера кабаре". Омские драмовцы о премьере спектакля "Три товарища"

Сегодня, 7 марта, на Основной сцене Омского академического театра драмы состоится премьера спектакля по легендарному роману "Три товарища" Эриха Марии Ремарка. Его поставил главный режиссёр театра Георгий Цхвирава, а художественное оформление создал известный театральный художник, обладатель "Золотой маски" Эмиль Капелюш.

Для Георгия Цхвиравы это уже не первое обращение к творчеству Ремарка - в театре "На Литейном" он ставил "Триумфальную арку". Как рассказал режиссёр, спектакль "Три товарища" - это инсценировка немецкого романа 1930-х гг., который он стилизовал под Брехта. Все события романа в постановке максимально приближены ко Второй мировой войне, а главным акцентом в истории омских драмовцев стало товарищество, в которое будет погружены отношения главных героев. В "Трёх товарищах" будет использована музыка того времени и песни на немецком языке, а исполнителями главных ролей в спектакле станут преимущественно молодые артисты театра.

- Всегда нужно варьировать, и если мой предыдущий спектакль "Мария" - фестивальный и элитный, не более чем для 80 человек, то этот мне хочется сделать таким, чтобы на него шло как можно больше зрителей. <…> Мы пытались Ремарка "обрехтить", поэтому в спектакле много музыки, песен, зонгов на немецком языке, а также пластики и танцев. Мы погрузим эту историю в атмосферу кабаре, музыкального спектакля. Будет звучать живой оркестр, - поделился режиссёр. - Спектакль для молодых, потому что, мне кажется, театр - дело молодое. Здесь дебютировал в главной роли Николай Сурков, и я доволен его работой, так же как и работой нашей новой актрисы Марии Токаревой. <...> Мне как человеку уже не молодому, интересно было поставить спектакль не только про любовь, а показать революционную ситуацию и приход фашизма, и эта инсценировка романа более приближена ко Второй Мировой войне.

Режиссёр по пластике Анна Закусова начала репетиции в Омске ещё в декабре. Молодой хореограф из Северной столицы, выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова сегодня активно сотрудничает с драматическими театрами и осуществляет свои независимые театральные проекты. И, несмотря на то, что Анна уже не первый раз работает с артистами омской Драмы, перед каждой репетицией она проводила с ними приветственный тренинг, который, по её словам, помогает лучше настроиться на работу.

- Время, в котором происходит действие спектакля, танцевальное. Так как я не классический хореограф, а занимаюсь современными танцами, - контемпорари, мы пытались смешать много разных стилей. Здесь и чарльстон, и простые пластические движения, которые танцами вообще не назовешь, - рассказала она. - Сцены в кабаках мы сразу решили делать танцевальными, а встречи Пат с Робби я уже сама предложила сделать пластичными. Кроме этого, в постановке много массовых сцен с дансингом, где много артистов одновременно находятся в движении.

Главную роль в спектакле - Патрицию Хольман - играет актриса Мария Токарева, которая вошла в труппу Драматического театра совсем недавно. И если танцевальные па дались ей легко, то выучить песни на французском и немецком языках было сложнее. Сама же роль Патриции, как признаётся актриса, теперь одна из самых её любимых.

- Потому что она главная (смеётся). Ремарк - один из любимейших моих писателей. Я читала его ещё в школе, но перед спектаклем прочитала его уже более осознанно. Также посмотрела видео спектакля "Три товарища" в "Современнике", где главную роль исполняет Чулпан Хаматова, это моя любимая артистка. Но мы с режиссёром, наоборот, хотели уйти от этого образа. И если там героиня больше лирическая, то у нас она своя. Главное в моей героине - это быть другом и поддерживать. И как говорит ей главный герой: "Ты мой товарищ".