Омский Драмтеатр покажет спектакль в стиле кабаре-шоу

В марте на Основной сцене Омского академического театра драмы состоится премьера спектакля по легендарному роману "Три товарища" Эриха Марии Ремарка. Спектакль поставил главный режиссёр театра Георгий Цхвирава, а художественное оформление создал известный театральный художник, обладатель "Золотой маски" Эмиль Капелюш.

Как рассказал режиссёр, в спектакле будет использована музыка того времени и песни на немецком языке, а исполнителями главных ролей в спектакле станут преимущественно молодые артисты театра. Сама же постановка, по его словам, строится на трёх основных моментах:

- Первый - мы приближаем события романа ко Второй мировой войне. Второе - в нашей истории главным акцентом станет товарищество, в которое будет погружены отношения главных героев. Образ Пат мы трактуем как образ четвёртого мушкетёра, как товарища - об этом говорится и в романе словами Робби: "Товарищ мой дорогой". Третий момент - это инсценировка немецкого романа 1930-х гг., которую мы делаем в стиле Брехта. В спектакле очень много музыки того времени и песен на немецком языке. Мы погрузим эту историю в атмосферу кабаре, музыкального спектакля, - поделился Георгий Цхвирава.

Отметим, что в спектакле будет задействован и 36-летний Всеволод Гриневский, который пополнил труппу театра в феврале. Помимо "Трёх товарищей" его также включили в состав спектаклей "Леди Макбет Мценского уезда" и "На всякого мудреца довольно простоты".