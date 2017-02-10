Труппу омской Драмы пополнил актёр фильма "Бумер"
Культура  •  10 февраля 2017, 11:15, последнее обновление 10 февраля 2017, 11:28  •  печать

Труппу омской Драмы пополнил актёр фильма "Бумер"

Автор: Дарья Молчанская

Актёр Всеволод Гриневский, известный по ролям в криминальных сериалах, заменит Владимира Девяткова, который ушёл из театра Драмы по состоянию здоровья.

Вслед за супругой актёра Руслана Шапорина Марией Токаревой в театре появился 36-летний Всеволод Гриневский. Выпускник Иркутского театрального училища, ученик знаменитого режиссёра Вячеслава Кокорина, Всеволод Гриневский уже работал в Академическом театре драмы 10 лет назад с 2001 по 2002 год.

С 2005 по 2011 год 36-летний актёр снимался в кино и стал известен, в том числе по ролям в таких фильмах, как "Бумер-2", "Кислород" - роль Пахи; "Чудо" - эпизод. Снимался также в сериалах: "След", "Клуб", "Кулагин и партнёры", "Пилот международных авиалиний" и "Закон и порядок". Последние пять лет он служил в театрах Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре и Иркутска.

Как рассказали в Драматическом театре, Всеволода Гриневского уже включили в состав спектаклей "Леди Макбет Мценского уезда", "На всякого мудреца довольно простоты" и "Три товарища". Гриневский также будет сотрудничать с Лицейским театром в качестве режиссёра.

r Теги  •  #актер #Драмтеатр

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Пиарщик омского губернатора попал в "День Суслика"  •  сегодня, 11:46
В Омске семь "подставных" бизнесменов отправились подметать улицы  •  сегодня, 11:37
В Омске отправили под бульдозер 160 кг санкционных фруктов  •  сегодня, 11:07
Управляющие компании Омска заставляют пересчитать плату за ОДН  •  сегодня, 11:00
Бывшую начальницу отделения "Почты России" отправили под суд  •  сегодня, 10:50
С омских дорог уйдёт три десятка автобусов  •  сегодня, 10:37
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон