В Омске снова выступит Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинки
Культура  •   3 марта 2017, 11:03, последнее обновление 3 марта 2017, 11:03  •  печать

В Омске снова выступит Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинки

Автор: Дарья Молчанская

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Концертном зале филармонии в апреле.

В рамках XVI Московского Пасхального фестиваля в Омске выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Впервые фестиваль прошёл в Омске в 2011 году - тогда в исполнении оркестра Мариинского театра и народного артиста России Дениса Мацуева звучал Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Рахманинова. В 2012 и 2014 годах Симфонический оркестр выступал в Омске с программой, включавшей произведения Чайковского и Мендельсона. В 2015 году Московский Пасхальный фестиваль представил программу, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

- За годы своего проведения, Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов общенационального значения, - рассказали в Омской филармонии. - Открытый самому широкому кругу гостей, фестиваль включает в свои программы как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших мастеров современности.

Справка:

Оркестр Мариинского театра - уникальный театральный коллектив, ведущий самостоятельную концертную деятельность, включённый в список 20 лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии (2008). 

Теги  •  #Валерий Гергиев #гастроли #фестиваль

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Комментарии

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Наталья Трушкова  •  3 марта 2017, 13:09

А дата и время уже известны?
Общественность хочет подробностей!
Где? Когда? Во сколько?

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