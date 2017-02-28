Никита Михалков приедет в Омск на юбилейное "Движение"
Культура  •  28 февраля 2017, 10:38, последнее обновление 28 февраля 2017, 10:39  •  печать

Никита Михалков приедет в Омск на юбилейное "Движение"

Автор: Дарья Молчанская

В этом году на кинофестиваль дебютов "Движение" поддержать сына приедет кинорежиссёр Никита Михалков.

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" - ежегодный смотр молодого российского кино, заявки к участию в котором принимаются до 26 марта.

Как рассказал депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко, фестиваль посетят режиссёр Никита Михалков и бывший помощник президента РФ, а ныне спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Европейским союзом Сергей Ястржембский, который представит на юбилейном пятом кинофестивале свой новый фильм. Кроме этого, планируется, что в Омск прибудет министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Откроем и закроем фестиваль в Драмтеатре, но привлечём большее количество площадок. В частности, Артём Михалков приедет в Тюкалинск на фестиваль. Мы думаем и стараемся сделать "Движение" ещё более интересным, - сообщил Голушко.

Напомним, Никита Михалков уже был гостем фестиваля "Движения" и поддерживал сына, президента фестиваля Артёма Михалкова, в 2014 году. В прошлом году поддержать брата в Омск приезжала актриса Надежда Михалкова.

Теги  •  #Андрей Голушко #кинофестиваль Движение #Никита Михалков

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