В Омске может закрыться известный фестиваль
Культура  •   6 февраля 2017, 21:41, последнее обновление 6 февраля 2017, 21:54  •  печать

В Омске может закрыться известный фестиваль

Автор: Дарья Молчанская

ХII Международный фестиваль "Молодые театры России" в этом году не состоится.

Международный фестиваль "Молодые театры России", который был учреждён в 2002 году, в этом году не состоится из-за финансовых трудностей. У фестиваля будет вынужденный перерыв, за время которого будет решаться вопрос привлечения средств для его дальнейшей работы. Как отмечают в театре, цена вопроса - миллионы рублей.

Нет денег у театра, министерства и страны. Мне очень жалко. Мы пишем письма, ищем деньги и не собираемся с ним заканчивать. Да, будет вынужденный перерыв и в следующем году мы его сделаем. Пока что я не вижу возможности реализовать этот проект, - рассказал художественный руководитель "Пятого театра" Никита Гриншпун.

К слову, сегодня "Пятый театр" предоставит свою площадку для проекта "Без цензуры: молодая театральная режиссура ХХI века", который расскажет омичам о молодых и талантливых режиссёрах и позволит показать их работы. В течение года будут приглашены 4-5 мастеров, а омские театралы получат возможность увидеть и обсудить эскизные показы, лучшие из которых превратятся в театральные постановки.

- Если повезёт, и из этих шести-семи названий останется два, если два хороших режиссёра поставят в этом театре полноценные спектакли, они войдут в репертуар и будут идти долгие годы, я буду самым счастливым человеком. Вот цель, - отметил Гриншпун.

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r Теги  •  #Молодые театры России #Никита Гриншпун #Пятый театр #фестиваль

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