В Омске отменили фестиваль "Формула моды" в апреле 
Культура  •   1 марта 2017, 12:20  •  печать

В Омске отменили фестиваль "Формула моды" в апреле 

Автор: Дарья Молчанская

Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017", который традиционно проходит в начале апреля, перенесли на июнь.

Фестиваль моды не состоится по нескольким причинам. Шоу должно было пройти в омском Экспоцентре, однако организаторы решили сменить площадку. Среди прочих причин отмены мероприятия в апреле называют изменения самого формата фестиваля.

Во-первых, мы меняем формат фестиваля, и хотим показать моду на другой площадке. Нет какой-то суперобъективной причины - их много. Во-вторых, дипломники, которые защищались в марте, теперь защищаются в июне, и это нам тоже удобнее, - рассказала "Омск Здесь" директор фестиваля, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева.

Напомним, Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад" и конкурсный показ коллекций участников в этом году пройдёт в Омске уже в 21-й раз. В конкурсном показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, а география конкурса - около десяти городов России.

Напомним, что в прошлом году главная победа в конкурсе досталась модельеру из Омска магистранту ОГИСа Юлии Русиновой. Её яркая и образная коллекция женской одежды люксовой стилистики "Земляничный дождь", представленная просторными куртками и длинными пальто, обеспечила ей недельную стажировку в офисе крупнейшей меховой компании Saga Furs в Копенгагене.

Добавим, что в понедельник, 6 марта, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция организаторов фестиваля "Формула Моды: Восток-Запад", которые раскроют некоторые подробности мероприятия. 

Теги  •  #июнь #отмена #Формула моды: Восток-Запад #Эмма Васильева

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