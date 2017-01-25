Михалков надеется, что москвичи изменят своё отношение к омскому "Движению"

Президент кинофестиваля дебютов "Движение" прокомментировал высказывание о том, что для московских гостей омский фестиваль не более чем "тусовка".

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Ежегодный смотр молодого российского кино, заявки к участию в котором принимаются до марта, уже по традиции состоится в Омском драматическом театре. Несмотря на то, что в прошлом году финансирование фестиваля сократилось в сравнении с тем, которое было годом ранее, президент фестиваля Артём Михалков надеется сохранить его в этом году на прежнем уровне. Надеется он и на то, что отношение московских гостей к провинциальному кинофоруму с годами станет лучше.

- На всех фестивалях есть разные гости, на то он и фестиваль. Для нас важно, что тем, кто принимает участие в нашем фестивале, мы даём некую дорогу в профессию. И в дальнейшем их приглашают на мировые фестивали категории "А". Другое дело, что в Омске фестиваля такого масштаба раньше не было. И я надеюсь, что к десятому "Движению" ко всему происходящему будет другое отношение и омичей, и гостей города, - рассказал "Новому Омску" Артём Михалков.

Напомним, в прошлом году на церемонии закрытия фестиваля актриса Виктория Толстоганова назвала "Движение" четырёхдневным пиром, тем самым вызвав смех в зрительном зале. О поведении столичных гостей тогда высказался и спонсор фестиваля, депутат Госдумы Андрей Голушко, отмечая, что они "в дневном свете Омск не видели".

Что касается фильма открытия и закрытия фестиваля, то Михалков заявил, что сейчас ведутся переговоры с "большими" режиссёрами и гости будут "приятно удивлены". Напомним, в прошлом году фильмом открытия стала картина "Экипаж" Николая Лебедева, а на закрытии показали пилотную серию фильма "Квартет" Анны Меликян.