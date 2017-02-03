Кино в Омске: любовь космического масштаба, беседа с монстром и новый фильм Джеки Чана

"Космос между нами" (16+)

Это первый случай, когда мы не вставляем в наш обзор трейлер фильма. Дело в том, что оба официальных трейлера "Космоса между нами" от начала до конца заполнены спойлерами. Так что за 2 минуты можно узнать весь фильм. Попробуем рассказать о фильме, не раскрывая сюжетных поворотов."Космос между нами" - это подростковая мелодрама, приправленная фантастикой и детективом. Фильм рассказывает о любви двух подростков: земной девушки и парня, живущего в колонии на Марсе. То есть используется сюжетный шаблон о любви между представителями разных миров, которые (как бы) не могут быть вместе. Чтобы как-то разнообразить фильм, в него ввели загадку: влюблённым вместе предстоит выяснить, кем был отец мальчика. Главные роли в фильме исполнили Эйса Баттерфилд ("Мальчик в полосатой пижаме", "Хранитель времени") и Бритт Робертсон ("Земля будущего", "Под куполом") и Гари Олдман ("Леон", "Трасса 60"). Для подростковой мелодрамы уровень актёрской игры очень достойный, и зритель легко проникается сочувствием к персонажам. Да и в целом кинокартина оставляет хорошее впечатление, и её будет приятно посмотреть влюблённым парам.

"Голос монстра" (16+)

"Голос монстра" - редкий представитель жанра мрачных сказок наряду с "Лабиринтом Фавна" и "Мостом в Терабитию". Фильм создан на основе книги, которую писала умирающая от рака женщина Шиван Дауд. К сожалению, она не успела дописать, и заканчивал произведение уже её коллега Патрик Несс. Экранизация получилась очень удачной: авторы фильма очень бережно перенесли дух книги. "Голос монстра" рассказывает о подростке Конноре, который живёт с умирающей от рака матерью. Трагедию в семье и унижения в школе мальчику помогает пережить ожившее тисовое дерево, которое беседует с мальчиком. Это очень честное и красивое кино, которое поднимает сложные вопросы жизни и смерти и, по сути, вовлекает зрителя в сеанс психотерапии. Отметим, что у исполнителя главной роли Льюиса МакДугалла умерла мать незадолго до начала съёмок фильма. Так что в свою игру он вложил и личные переживания. Из других актёров отметим Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями"), сыгравшую бабушку мальчика, и звезду последней части "Звёздных войн" Фелисити Джонс, которая играет мать Коннора. Режиссёром кинокартины выступил автор "Приюта" и "Невозможного" испанец Хуан Антонио Байона.

"Звонки" (18+)

Американский ужастик "Звонки" - это возвращение на экраны одноимённой кинофраншизы. Проблема современных продюсеров в том, что они не могут вовремя остановиться и финансируют проекты, которые давно себя исчерпали. От этого страдают как русские проекты ("Ёлки"), так и зарубежные, в частности "Звонок". Его история началась в 1991 году, когда японский писатель Кодзи Судзуки издал первый роман этой серии - очень необычный психологический хоррор, который привлёк внимание читателей. Потом было несколько продолжений романа и серия японских фильмов. Затем за адаптацию романа взялись американцы и в 2002 году выпустили свой "Звонок" - хороший ужастик с Наоми Уоттс в главной роли, а в 2005 году - посредственный сиквел. И вот после 12 лет затишья девушка Самара/Садако снова вылезает из телевизора и пытается напугать зрителя. Наверное, продюсеры ориентировались на молодёжную аудиторию, незнакомую с предыдущими фильмами, поэтому сделали довольно шаблонный фильм ужасов. Ранние киноверсии и особенно книги "Звонка" создавали особую атмосферу и заставляли поверить в историю Самары/Садако. Новая часть хоть и неплоха как представитель своего жанра, но напугать зрителя так, чтобы он потом несколько дней вздрагивал от телефонных звонков, уже неспособна. Если вам нравятся фильмы ужасов, но с миром "Звонка" вы ещё не знакомы, можете сходить на "Звонки" в кинотеатр: всё же фильмы этого жанра лучше смотреть на большом экране.

"Отпетые напарники" (16+)

Некоторые фильмы можно рекомендовать только поклонникам определённого актёра, потому что других причин для их просмотра нет. Так и "Отпетые напарники" сняты для поклонников Джеки Чана. От этого фильма ждали очень многого, ведь он объединил звёзд киноиндустрии: режиссёра Ренни Харлина ("Крепкий орешек 2", "Охотники за разумом"), актёра и каскадёра Джонни Ноксвила ("Чудаки") и, конечно же, Джеки Чана ("Каратэ-пацан", "Доспехи Бога"). Фильм о полицейском и аферисте, которые объединяются для борьбы с преступным синдикатом, вполне мог повторить успех "Шанхайского полдня" и "Часа Пик". К сожалению, ожидания не оправдались и "Отпетые напарники" не выделяются из череды последних боевиков Джеки Чана. Однако некоторые фрагменты фильма вызывают ностальгию и приятные ассоциации с комедийными боевиками 90-х годов. Вот ради этих ощущений и стоит смотреть этот фильм. Если же вы далеки от фильмов тех лет, не стоит тратить время на "напарников", дождитесь лучше продолжения "Джона Уика" - оно выходит в прокат уже на следующей неделе.

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