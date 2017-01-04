Киноканикулы. Какие фильмы с участием омичей посмотреть на Новый год

Чем заняться на длинных новогодних каникулах - традиционный вопрос для многих омичей. Действительно, через пару-тройку дней праздничные гуляния уже утомляют, на оливье и мандарины нет сил смотреть, а впереди ещё столько выходных дней. Именно для таких наших читателей мы составили культурное меню из лучших фильмов и сериалов 2016 года, созданных омичами.

"Ёлки 5"

Какой Новый год без"Ёлок"? Для многих россиян фильмы этого киноцикла стали таким же символом праздника как "Ирония судьбы". В этом году Бекмамбетов и компания подарили нам пятую часть хвойной франшизы. И хотя качество фильмов постепенно снижается, с задачей создать новогоднее настроение они по-прежнему справляются. Одним из сценаристов новых "Ёлок" стала талантливая омичка Ярослава Пулинович. Так что это ещё один веский повод посмотреть данный фильм. Чтобы было веселее, рекомендуем идти в кинотеатр в компании друзей.

"Викинг"

Подготовка к съёмкам "Викинга" началась ещё в 2009 году. Отличный подбор актёров и атмосфера раннего Средневековья давали повод для сравнения этого фильма с зарубежным сериалом "Игра Престолов". Конечно, главная звёзда фильма - Данила Козловский, но одну из ролей (воеводы Блуда) исполнил омич Ростислав Бершауэр, интервью с которым скоро выйдет на нашем сайте. Рекомендуем фильм к просмотру в кинотеатре, чтобы оценить масштабность и качество операторской работы.

"28 панфиловцев"

"28 панфиловцев" - тяжёлый и реалистичный фильм, рассказывающий об обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1941 года. Тогда группа бойцов Красной армии смогла остановить наступление немецких танков и уничтожить 18 вражеских боевых машин. В ходе сражения погибли почти все герои-панфиловцы. К 75-летию подвига был выпущен художественный фильм, средства на который собирали буквально всем интернетом с помощью краундфандинга. Кино стало одним из лучших российских фильмов года и вызвало жаркие споры среди кинокритиков и зрителей. Так что если вы ещё не смотрели этот фильм - самое время исправить ошибку. Омичи сыграли заметную роль в создании этой кинокартины. Во-первых, режиссёром фильма стал омич, бывший актёр Лицейского театра Ким Дружинин. Он работал над кинокартиной в тандеме с режиссёром Андреем Шальопой. А во-вторых, роль красноармейца Мусабека Сенгирбаева исполнил омский актёр Азамат Нигманов.

"Игра. Реванш"

Омичи приложили свою руку и к созданию хороших сериалов. Например, в этом году вышла криминальная драма "Игра. Реванш" - продолжение истории противостояния полковника Павла Белова и отчаянного преступника Алексея Смолина. Одним из режиссёров фильма выступил уроженец Омска Иван Щёголев. "Игра. Реванш" получилась динамичной и интересной, в отличие от большинства штампованных российских сериалов этого жанра.

"Остров"

Одним из главных молодёжных сериалов этого года стал комедийный "Остров" с прекрасной омичкой Яниной Студилиной в главной роли. По сюжету съёмочная группа прибывает на необитаемый остров для съёмок реалити-шоу. Однако всё идёт наперекосяк и героям приходится выживать в условиях дикой природы. Кстати, одну из ролей исполнил и актёр Азамат Нигманов, знакомый нам по фильму "28 панфиловцев". Сериал отлично подойдёт для тех, кто хочет расслабиться и не сильно вдумываться в происходящее на экране - не стоит ждать от него слишком многого.

2017 год готовит нам новые фильмы и проекты с участием творческих омичей. "Омск Здесь" будет следить за ними в кинематографе и знакомить вас с самыми яркими событиями и премьерами в наших новостях и спецпроектах.