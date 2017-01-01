Лучшие новости 2016 года - выбор наших читателей

В 2016 году "Омск Здесь" написал для вас более 7500 новостей, но в этом материале мы вспомним самые интересные из них, которые набрали больше всего просмотров на нашем сайте.

Самой читаемой новостью на сайте omskzdes.ru за прошедший год стал комментарий губернатора Омской области по итогам выборов президента США. Виктор Назаров заявил, что "Единая Россия" выиграла на выборах в Америке". Цитата омского губернатора быстро разошлась по российским и зарубежным СМИ, которые разглядели в ней доказательство вмешательства России в выборы американского президента. На нашем сайте эта новость собрала 20 тысяч просмотров.

Такой же популярностью пользовались новости о 300-летии нашего города. Мы подготовили для вас много интересных материалов, а итоговая новость собрала в себе лучшие события и фотографии праздника - "300 лет в обед. Омск начал отсчёт четвёртого века своей истории".

Легенда нашего сайта - это новость о нападении медведя-убийцы на вахтовиков на Сахалине. Дело в том, что её непрерывно читают уже 3 года подряд. Вот и в 2016-м она набрала свои 15 тысяч просмотров. Сразу предупреждаем, что новость содержит видео не для слабонервных, поэтому переходите по ссылке на свой страх и риск.

Цикл материалов мы посвятили реформам в транспортной системе нашего города. Тема оказалась очень животрепещущей. Каждый такой материал сопровождался острыми дискуссиями: сначала среди журналистов в редакции, а потом среди читателей на сайте и в соцсетях. Оценить масштабы реформы мы сможем сразу после новогодних праздников, когда тысячам омичей придётся привыкать к отмене своих любимых маршрутов. Ну а пока почитайте полный список сокращённых маршрутов в нашем материале - "Городок Нефтяников и Московка останутся без популярных маршрутов".

В мае омичей напугала новость об опасных химикатах, которые плывут в Омск из Казахстана по реке. Тогда в результате аварии на казахстанском предприятии ТОО "Казцинк" в воду попали концентраты тяжёлых металлов. Роспотребнадзор пытался успокоить омичей, но многие жители города перестраховывались и несколько недель не пили воду из-под крана.

19 марта сотни тысяч омичей с восторгом смотрели в небо: над нашим городом прошло авиашоу знаменитой группы высшего пилотажа "Русские витязи". Как это было - смотрите в нашем материале.

В 2016 году мы написали много интересных материалов, которые помогали омичам с пользой провести время. Одним из самых популярных стали наши гиды по грибным и рыболовным местам. Каждый из них прочитали почти 10 тысяч человек. Обещаем продолжать добрые традиции и в 2017 году и радовать вас такими полезными материалами.

Природа в этом году преподнесла омичам много сюрпризов. Июньский град, июльские ураган, ливень и аномальные морозы - всё это мы оставляем в 2016 году, и надеемся, что 2017 будет радовать нас тёплой и комфортной погодой.

Сказочный мир "Беловодья" подарил омичам незабываемые новогодние праздники. А мы гордимся тем, что на нашем сайте был опубликован один из самых красивых фоторепортажей из этого чудесного места.