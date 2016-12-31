Вспомнить всё. Каким для Омска был уходящий 2016 год

В последний день 2016 года редакция "Омск Здесь" покажет своим читателям, каким уходящий год увидели наши фотографы через свои объективы.

В первые дни 2016 года самым популярным у омичей местом был ледовый городок "Беловодье". Там было многолюдно даже несмотря на тридцатиградусные морозы, державшиеся на протяжении всех январских каникул. И это неудивительно - только здесь омичи могли покататься на "метро" или побывать в терминале "международного аэропорта". Воплотив во льду сокровенные мечты омичей, "Беловодье" ушло в творческий отпуск. 1 января, фото Дмитрия Феоктистова.

Когда в России отмечают Рождество, в Омске бегают. Рождественский полумарафон обычно проходит в период серьёзного похолодания, благодаря чему он признан самым холодным забегом в мире. 7 января, Илья Петров.

Ачаирский монастырь. Дмитрий Феоктистов

Большекулачье. Илья Петров

Ударили морозы и на Крещение Господне. Омичи же привычно потянулись к купелям, чтобы совершить обряд омовения в проруби. Наиболее популярными у горожан оказались купели в деревне Большекулачье, селе Надеждино и Ачаирском монастыре. 19 января.

В Сибири крепки духом не только люди. Стремительные и мощные ездовые собаки показали свой характер на гонках "Гиперборея" в Крутой Горке. 30 января, Дмитрий Феоктистов.

Олимпийский огонь в этом году зажигался не только в Рио-де-Жанейро. Свои факелоносцы были и на сельской спартакиаде в селе Евгащино Большереченского района. 21 февраля, Дмитрий Феоктистов.

Снег завалил Омск даже на Масленицу. Однако желание омичей встречать весну и получать подарки на масленичных гуляниях оказалось сильнее. 13 марта, Дмитрий Феоктистов.

Невероятное авиашоу устроили для омичей участники группы высшего пилотажа "Русские витязи", прилетевшие в Сибирь с московского аэродрома. Выступление пилотов понравилось многим горожанам даже больше, чем три дня празднования 300-летия Омска. 19 марта, Илья Петров.

Весенняя распутица в этом году была особенно запоминающейся. Асфальт на большинстве крупных дорог "растаял" вместе со снегом. Городская проблема была озвучена на всю страну во время прямой линии с Владимиром Путиным. В итоге ремонт дорог начался буквально через несколько часов после телеэфира, а Екатерина Черненко, показавшая президенту разбитую улицу Богдана Хмельницкого, стала практически женщиной года. 22 марта, Дмитрий Феоктистов.

В последние выходные марта в городе прошёл открытый кубок Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Спортсмены и спортсменки играли мышцами и соревновались в рельефности своих мускулов. 27 марта, Илья Петров.

"Омск - город без дорог" - такой митинг провели горожане, уставшие от прохудившихся магистралей. С собой они принесли проколотые в дорожных ямах автомобильные шины. 9 апреля, Дмитрий Феоктистов.

Триста лет омской истории переосмыслили участники международного фестиваля искусства и дазайна "Формула моды: Восток - Запад", который в этом году был посвящён юбилею города. 9 апреля, Илья Петров.

Илья Петров

Дмитрий Феоктистов

Ледоход на Иртыше привлекал прохожих своей недолгой красотой. На территории Омска его можно было наблюдать всего три-четыре дня. 11 апреля.

Село Большие Уки, 15 апреля

Деревня Эбаргуль, Усть-Ишимский район, 13 мая

Весенний паводок в этом году вновь набрал небывалую силу. При этом половодье накрыло не только север Омского региона, где по улицам деревень плавали лодки, но и центральные и южные районы области. Дмитрий Феоктистов.

Ленина несут по Ленина. Традиционная первомайская демонстрация коммунистов в этом году совпала с Пасхой и прошла в разгар реконструкции Любинского проспекта. 1 мая, Илья Петров.

Крупных трагических событий, как в 2015-м, в этом году в Омске, к счастью, не было. Однако у пожарных работа есть практически всегда. 1 мая, Илья Петров.

Четвёртая по счёту акция памяти "Бессметрный полк", прошедшая в День Победы на Соборной площади, собрала рекордное количество омичей - около 30 тысяч. И количество участников с каждым годом лишь растёт. 9 мая, Дмитрий Феоктистов.

28 мая на девяностом году земной жизни умер митрополит на покое Феодосий, четверть века возглавлявший Омско-Тарскую епархию. Похоронили владыку на территории Ачаирского монастыря. На фото - первый губернатор Омской области Леонид Полежаев на похоронах Феодосия. 30 мая, Илья Петров.

Этнофестиваль "Солнцестояние" в муромцевской деревне Окунево собирает тысячи людей. При этом за последние годы организаторы фестиваля сменились уже не раз. 18 июня, Дмитрий Феоктистов.

Самолёт идёт на взлёт. Запечатлеть "железных птиц" вблизи нашему фотографу удалось во время организованного Омским аэропортом споттинга. 19 июня, Илья Петров.

Выпускной вечер собрал уже бывших школьников на Иртышской набережной. Юные и перспективные успевали делать селфи, пока шёл 10-минутный салют. 24 июня, Илья Петров.

Ярких фестивалей красок этим летом в городе хватало. Один из них прошёл на "Зелёном острове". 25 июня, Илья Петров.

Любовь, поездку на море, расплатиться с ипотекой - чего только не загадывали омичи на Фестивале водных фонариков. 15 июля, Илья Петров.

Омску на трёхсотый день рождения житель Первомайского района подарил Эйфелеву башню. Правда, скромнее в размерах и не столь романтичную, как парижский оригинал. 21 июля, Илья Петров.

В Окунёво стоит съездить не только на "Солнцестояние". В этой деревне празднуют также день Ивана Купала и день Перуна - славянского бога-громовержца. 24 июля, Дмитрий Феоктистов.

К юбилею города местная епархия провела крупнейший за историю Омска крестный ход. 24 июля, Илья Петров.

Радуга "распустилась" над двадцатью тысячами омичей, пришедшими на концерт группы "Сплин". 30 июля, Илья Петров.

Стоп отсчёт. "Часы трёхсотлетия" остановились ровно в полдень 6 августа, и Омск шагнул в четвёртый век своей истории. 6 августа, Илья Петров.

Кульминацией празднования 300-летия основания Омска стал салют, запущенный с трёх точек города. Увы, ожиданий омичей он не оправдал. 6 августа, Илья Петров.

На следующий день после праздничных гуляний в Омске состоялся 27-й Сибирский международный марафон. Выиграли забег уралец Андрей Брызгалов и омичка Марина Ковалёва. 7 августа, Илья Петров.

Единственным крупным дорожным объектом, построенным в этом году в Омске, стал путепровод на улице 15-я Рабочая. Виадук связал Октябрьский и Ленинский округа и избавил район от долгих пробок. 5 сентября, Дмитрий Феоктистов.

Трёхдневный исламский праздник Курбан-Байрам начинается с жертвоприношения животных - овец или коз. 12 сентября, Илья Петров.

Профессиональные водолазы искали на дне Иртыша пушку времён Гражданской войны, которую обнаружили ещё в прошлом году. Таких орудий в российских музеях насчитывается всего четыре. После нескольких погружений редкую пушку, к сожалению, так и не нашли. 26 сентября, Илья Петров.

Больше красивый фотографий смотрите в нашем Instagram.