10 самых трогательных омских историй 2016 года 

В Новый год в сердцах людей просыпается вера в чудеса. Это время неожиданных подарков, добрых поступков и осуществления заветных желаний. Редакция "Омск Здесь" подводит итоги уходящего года и вспоминает самые добрые, человечные и трогательные истории 2016 года. О самых вдохновляющих поступках и настоящих героях рассказываем в нашем обзоре.

11-летний омич спас из огня брата и сестру

Поздним февральским вечером в частном доме на улице 4-й Восточный спуск начался пожар. 11-летний мальчик вовремя заметил возгорание электрощитка и успел вывести пятилетнего брата и двухлетнюю сестру из горящего здания. Пожар уничтожил весь дом, на ликвидацию возгорания у спасателей ушло почти полтора часа.

Балерина спасла тонущего ребёнка

Слово "подвиг" часто ассоциируется с суровыми мужчинами, но геройский поступок может совершить каждый - даже хрупкая девушка. В августе 23-летняя балерина Омского музыкального театра спасла тонущего ребёнка, которую не смог вытащить даже взрослый мужчина. Девушка не поддалась панике, отважно бросилась в воду и вытащила захлёбывающегося ребёнка на берег, несмотря на то, что вес тонущей девочки превышал её собственный. В интервью нашему корреспонденту девушка призналась, что ей помогли занятия балетом и регулярное посещение фитнесс-зала.

Известный дирижёр помог собрать миллион рублей на строительство детского хосписа в Омске

В мае 2016 года известный дирижёр и скрипач Владимир Спиваков дал в нашем городе благотворительный концерт. Все средства вырученные от продажи билетов (около 1 миллиона рублей) были направлены на реализацию проекта "Дом радужного детства" - строительство первого в Сибири детского хосписа. Проект поддержали и другие знаменитости - например, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Вадим Самойлов.

Омские полицейские помогли рожающей женщине добраться до больницы

В начале декабря в соцсетях бурно обсуждался поступок сотрудников ДПС, которые помогли рожающей омичке вовремя добраться до больницы. Дело в том, что у машины скорой помощи, которая везла женщину, сломалось сигнальное устройство. Из-за выпавшего снега и многочисленных пробок врачи боялись не успеть доехать в больницу до начала родов. Тогда на помощь к ним пришли инспекторы ДПС, которые включили проблесковые маячки на своей машине и сопровождали скорую помощь до самой больницы. Отметим, что для сотрудников полиции и МЧС подвиги стали обычным делом.

Полицейский спас от смерти четырёх щенков

В начале ноября омичи обратились полицию и сообщили, что на ул. Дианова между гаражами застряли четыре щенка. Очевидцы сообщили, что щенков не могут вытащить уже 2 дня. На место прибыл участковый Константин Буткевич, он забрался на крышу гаража и с помощью верёвки бережно вытащил щенков на свободу. Спасательная операция заняла около четырёх часов. Замёрзших животных отвезли в ветеринарную клинику.

Егерь спас жизнь подстреленному лебедю Васе

Этим летом в Омской области в озере около деревни Драгунка местный егерь обнаружил лебедя с простреленным крылом. Мужчина выловил лебедя из воды и самостоятельно прооперировал птицу, удалив раздробленное крыло и сделав перевязку. Это спасло птице жизнь. Лебедь быстро пошёл на поправку. Так как пол птицы определить было сложно, в семье егеря решили назвать лебедя Васей (Василисой).

Пёс Ватсон спас замерзающих в снегу котят

Фото: https://vk.com/id57252122

В ноябре во время прогулки бернский зенненхунд по кличке Ватсон отбежал от своих хозяев и стал рыться в снегу. Через некоторое время он выкопал оттуда двух замерзающих котят. Спасённых животных забрали домой, а потом быстро нашли им хозяев через социальные сети.

Омич пожертвовал свою квартиру, чтобы открыть приют "Мамина радость"

Фото: http://omsk-eparhiya.ru/

В декабре в Омске открылся приют "Мамина радость" для женщин с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Приют располагается в трёкомнатной квартире, которую пожертвовал один человек. В приюте могут расположиться пять женщин и пять детей. С ними будут работать специалисты, которые помогут решить психологические проблемы, а также найти работу.

Омичка отдала половину печени для пересадки своей дочери

Фото: http://www.zsmc.omsk.ru/

Под Новый год появилась информация, что омские хирурги выполнили первую родственную пересадку печени. Донором для больной омички стала её мать. Благодаря своевременной операции удалось спасти девушке жизнь. Операция длилась 8 часов и в ней принимали участие около 20 специалистов. После операции мать и дочь чувствуют себя хорошо. Успешный опыт будет поддержан, и на 2017 год запланировано уже 5 пересадок печени.

Хоккеист "Авангарда" навестил пожилую фанатку, прикованную к постели

Омичка Раиса Ивановна болеет за омский "Авангард" с первых сезонов. Сейчас женщина тяжело болеет и прикована к постели. Она написала письмо хоккеисту "Авангарда" Николаю Лемтюгову. В ответ он приехал к пенсионерке, а в подарок привёз ей специальный медицинский прибор.

Перечисляя эти трогательные и добрые поступки, мы хотим вспомнить омский спецпроект "Сибиряк поможет!" от наших коллег "Радио Сибирь". Эта социальная акция была посвящена взаимпомощи на дорогах и помогла сотням омичей. Проект получил национальную премию "Радиомания-2016" в номинации "Премия за социальную активность".