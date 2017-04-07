Кино в Омске: основано на реальных событиях

"Время первых" (6+)

"Время первых" - главный российский фильм этой весны. Это не просто "очередное развлекательное кино про космос", которые стали так популярны в последние годы. Фильм снят на основе реальных событий и рассказывает о космической гонке СССР и США и о первом в истории выходе человека в открытый космос - подвиге Алексея Леонова. Даже странно, что наши кинематографисты не взялись за эту тему раньше. Получается интересный парадокс: в космосе мы действительно были первыми, Гагарин и Леонов стали героями для всего мира, но вот в кинематографе покорение космоса неразрывно связано с достижениями американцев, а мы находимся на месте догоняющих. Вот и "Время первых" сложно воспринимать как оригинальный продукт после "Гравитации" (2013 года). Можно ещё вспомнить "Аполлон 13" (1995 года), но тогда станет совсем грустно. Вдобавок нашему фильму искусственно создают максимально широкий и длинный прокат, чтобы он мог конкурировать с "Форсажем-8", который выходит на экраны через неделю - уникальный случай, кстати. Но если отрешиться от этих фактов и сосредоточиться на самом фильме, то "Время первых" можно назвать сильным и интересным проектом. Очень порадовала актёрская работа и особенно главная связка "Хабенский-Миронов". А вот с режиссёром всё не так однозначно. Около полугода над проектом работал Юрий Быков ("Дурак", "Метод"), под его руководством были отсняты все драматические сцены, но потом он покинул проект и место режиссёра занял Дмитрий Киселёв ("Ёлки", Лондонград"). Конечно же, такая смена отразилась на фильме, произошёл символичный разворот от сильного авторского стиля к более понятному, в чём-то шаблонному кинематографу. Выход фильма сопровождала масштабная маркетинговая кампания, и она случайно или намеренно вводит зрителей в заблуждение. Перед нами не экшн о выживании героев в космосе, а вдумчивый практически документально-биографичный фильм о жизни Алексея Леонова - героя, который первым вышел в открытый космос. Просто надо быть готовым к тому, что из 140 минут фильма, космическим "приключениям" отведено минут 30.

"Уйти красиво" (18+)

"Уйти красиво" - добротная комедия о трёх друзьях-пенсионерах, которые впервые в жизни решают нарушить закон, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Это третий полнометражный фильм режиссёра Зака Браффа - известного большинству наших читателям по сериалу "Клиника", в котором он исполнил главную роль. Фильм получился лёгким, и за его просмотром можно отлично отдохнуть после трудовой недели. Здесь нет сюжетной новизны и "уходящим в отрыв" пенсионерам посвящёно довольно много фильмов (например, "Пока не сыграл в ящик", "Starперцы"). Символом таких фильмов можно назвать Моргана Фримана - в этом году актёру исполнится 80 лет. В "Уйти красиво" ему составили компанию 84-летний Майкл Кейн ("Интерстеллар", "Престиж") и 83-летний Алан Аркин ("Маленькая мисс Счастье", "Гаттака"). Эта троица демонстрирует зрителям эталон актёрской работы и создаёт отличное настроение на протяжении всего фильма.

"Последствия" (18+)

Американскую кинокартину "Последствия" ждали очень многие российские киноманы. Дело в том, что он имеет прямое отношение к нашей стране. В июле 2002 года над Боденским озером произошло столкновение двух самолётов, в результате которого погиб 71 человек. Причиной трагедии стало стечение нескольких факторов, в том числе ошибки авиадиспетчера Петера Нильсена, который спустя два года был убит на пороге собственного дома. Убийство совершил россиянин Виталий Калоев, потерявший в этой катастрофе жену и двух детей. Вряд ли это можно назвать спойлером, потому что трагедия и её последствия обсуждались в СМИ и интернете многие годы. Фильм опирается на реальные события, но ни в коем случае не претендует на достоверность. Да и в целом фильм получился каким-то наигранным. Авторы решили добавить происходящему на экране трагичности: "перенесли" время катастрофы на Рождество, "увеличили" количество жертв в 4 раза, - но всё это лишь придаёт ленте абсурдности. Драматическая составляющая сводится к ненатуральным страданиям исполнителей ролей диспетчера и отца погибшей семьи. Возможно, фильм прошёл бы незамеченным, но главная роль в нём досталась - Арнольду Шварценеггеру, что обеспечило картине пристальное внимание его многочисленных фанатов. Правильным решением было бы устроить встречу Арнольда с Виталием Калоевым, чтобы актёр мог пообщаться с прототипом своего персонажа и узнать, что он чувствовал. Но создатели фильма решили не заморачиваться, и в итоге мы получили довольно спорную кинокартину.

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