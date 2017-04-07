Омичи стали меньше слушать Стаса Михайлова

Согласно данным "Яндекс.Музыки", популярность шансона в 2017 году снилась в два раза по сравнению с 2014 годом. Больше всего его слушают в Сибири и на Урале: в Курганской области, в Забайкальском и Алтайском крае, а также в Республике Алтай. Меньше всего прослушиваний наблюдается на Кавказе: в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Среди городов-миллионников Омск занял третье место по количеству прослушиваний. Первое досталось Красноярску, а второе - Челябинску. В этих городах интерес к шансону снизился, но его всё еще слушают больше, чем в среднем по России. Снижение интереса произошло и к жанру, и к творчеству конкретных исполнителей: Михаил Круг упал с 3-го места за пределы топ-30, группа "Бутырка" опустилась с 50-го места на 10-е, а "Петлюра" - с 100-го на 300-е.

При этом россияне стали меньше слушать и эстрадных артистов, которых иногда относят к шансону: Стас Михайлов упал в общем рейтинге с 10-го на 30-е место, Михаил Шуфутинский - с 70-го на 150-е, Елена Ваенга - с 20-го на 75-е место, Александр Розенбаум со 150-го на 300-е. В настоящее время в топ-30 исполнителей входят только Григорий Лепс, обосновавшийся на 15-м месте и Михаил Круг - на 32-м.

Это музыкальное направление наиболее популярно у возрастной категории 45+, но и в ней со временем интерес снижается. Эти люди интересуются также блюзом и джазом, интерес к которым за последние годы не снизился. Больше всего у пользователей вырос интерес к танцевальной музыке. Её доля в общем потоке прослушиваний стала больше в три раза.

Отметим, что в топе популярных исполнителей в марте текущего года оказались "Грибы", LOBODA, Ed Sheeran, Егор Крид и другие музыканты.