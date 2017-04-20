С участников беговых марафонов в Омске потребуют медицинские справки

Сегодня, 20 апреля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" организаторы рассказали о новом беговом сезоне серии забегов "Сибирский международный марафон". Напомним, SIM-состязания включают в себя четыре легкоатлетических старта. Так, 21 мая состоится Весенний полумарафон (21,1 км, 10 км, 5 км), 18 июня пройдёт Цветочный забег (10 км, 3 км), в котором будет участвовать прекрасная половина человечества, а 5 августа состоится главное спортивное мероприятие в Омске - Сибирский международный марафон (42,195 км, 10 км, 5 км).

Как рассказала директор серии забегов "Сибирский международный марафон" Инна Черноблавская, стартово-финишный городок Весеннего полумарафона будет перенесён. "Он переместится на площадь к Иртышским воротам. Нам кажется, что выбор этого места понравится и горожанам, и приезжим. Там и близость к Омской крепости, слиянию двух рек. Это место достаточно эстетично и символично для города. Трасса останется прежней: мы также бежим по Набережной Тухачевского, по Зелёному острову, - рассказала Инна Черноблавская. - Также среди нововведений - мы стали впервые выпускать сувенирную продукцию, она доступна на платформе, где регистрируются участники".

Кроме этого, участникам предстоит получить медицинский допуск к забегам независимо от дистанции. Эти требования были определены приказом Министерства здравоохранения РФ № 134Н. Направление на медицинский осмотр можно найти в разделе для участников на сайте SIM. Справка действует в течение года и позволяет получить участнику допуск на все четыре забега, включая зимний Рождественский полумарафон.

Любому гражданину, кто собирается принять участие в физкультурно-спортивном мероприятии, в данном случае в марафоне, надо получить направление. С ним нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Как правило, до 18 лет - к участковому педиатру, а после - к терапевту. Взрослые проходят диспансеризацию, а дети - профосмотры, - отметила начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. - Если они действительны в течение года, то на их основе врач может выдать пациенту справку, с которой он и приходит к организаторам. Тем, кто не проходил такие осмотры, лучше обратиться в поликлинику заранее, а не за день до марафона.

Как уточнили в Минздраве, врачи всех поликлиник уже ознакомлены с приказом № 134 и алгоритмом действия получения медицинского допуска к физкультурно-массовым мероприятиям. Как правило, для его получения, нужно сделать кардиограмму и пройти дополнительный осмотр. Также получить справку можно в частных клиниках города.

Фото: Илья Петров