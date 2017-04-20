LIVE: "Лель Sport Весенний полумарафон - 2017"
LIVE  •  20 апреля 2017, 11:30, последнее обновление 20 апреля 2017, 11:43  •  печать

LIVE: "Лель Sport Весенний полумарафон - 2017"

Сегодня, 20 апреля, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая Весеннему полумарафону.

Организаторы и партнёры марафона расскажут о новом беговом сезоне серии забегов "Сибирский международный марафон" и первом старте, о титульном партнёре и питьевом режиме участников забега, о новых правилах медицинского допуска участников и послах бренда SIM.

Спикерами станут замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин, директор серии забегов "Сибирский международный марафон" Инна Черноблавская, специалист по связям с общественностью АО "АЯН" Ольга Скобова и российский боец смешанных единоборств, неоднократный престижных турниров по MMA, посол серии забегов "Сибирский международный марафон" Александр Шлеменко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #Весенний полумарафон #видео

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