У серии омских забегов SIM появились послы
Спорт  •   1 марта 2017, 15:26, последнее обновление 1 марта 2017, 15:31  •  печать

У серии омских забегов SIM появились послы

Автор: Дарья Молчанская

Впервые у Сибирского международного марафона (SIM) появятся послы, которые будут представлять серию омских забегов за пределами региона.

Сегодня, 1 марта, стартовала регистрация на забеги Сибирского международного марафона. 21 мая состоится Весенний полумарафон (21,1 км, 10 км, 5 км), 18 июня пройдёт Цветочный забег (10 км, 3 км), в котором будет участвовать прекрасная половина человечества, а 5 августа состоится главное спортивное мероприятие в Омске - Сибирский международный марафон (42,195 км, 10 км, 5 км).

В этом году у бренда Сибирский международный марафон (SIM) впервые появятся послы. Ими станут фитнес-инструктор Екатерина Карева и лучший волонтёр SIM-2016 Анастасия Коркина. Обе они принимают участие во всех забегах и увлечены бегом.

Как рассказала Екатерина Карева, бег в её семье считается доктриной, а сама она бегает марафон уже 6 лет.

- Стать послом SIM - это большая ответственность, и стать частью его истории - для меня честь, - поделилась она.

Для Анастасии Коркиной, беговой стаж которой насчитывает только 4 года, назначение на столь ответственную должность стало неожиданным. 

- Я наблюдала за тем, как бегут другие, помогая в организации забегов, и всегда думала, что тоже начну и пробегусь также. И вот Рождественский полумарафон стал первым моим забегом, и теперь, как оказалось, не последним, - рассказала она. 

По словам посла Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) в России и странах СНГ Инны Черноблавской, главная задача девушек - быть достойными представителями и носителями ценностей бренда SIM.

- Под этим можно понимать как определённый образ жизни и поведение, которые транслируются публично через социальные сети и СМИ, так и изначальные достижения и просто личность человека, которые созвучны бренду, - отметила она.

Теги  •  #Инна Черноблавская #марафон #посол

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