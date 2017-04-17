Юрий Панов назначен главным тренером "Омских Ястребов"

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Авангард", наставником "Омских Ястребов" стал Юрий Панов. Воспитанник омского хоккея уже возглавлял молодёжку "красно-бело-чёрных" с июня 2013 по ноябрь 2015 года, после чего был назначен помощником Евгения Корноухова в главной команде. Последним местом работы Панова стала карагандинская "Сарыарка", выступающая в ВХЛ.

В первую очередь, я хотел бы сказать спасибо руководству клуба, что в непростой ситуации, сложившейся перед стартом сезона, меня поддержали, нашли место работы в Караганде, а теперь предложили вернуться в Омск, - и я с удовольствием согласился. В "Омских Ястребах" все ребята знакомые, остались прежние тренеры, администрация, персонал. Как будто ничего и не менялось, я вернулся домой. В молодёжке каждый сезон состав серьёзно обновляется, и всегда один год сильнее, другой - слабее, с кем-то легче работать, с кем-то тяжелее. Пока судить сложно, но работы предстоит очень много, - прокомментировал своё возвращение Панов.

Окончательный состав тренерского штаба станет известен в ближайшее время. В настоящий момент он находится в процессе формирования.