Баскетболистки "Нефтяника" вышли в финал Суперлиги

Поражение в первом матче серии (64:73) не оставляла хозяйкам права на ошибку. Боевой настрой и активная поддержка болельщиков помогли "Ростову" удачно стартовать - 14:2, 23:10. Впрочем, уже в концовке первой четверти "Нефтяник" существенно сократил отставание, а на большой перерыв команды ушли при счёте 35:31. Главными действующими лицами у дончанок были их лидеры Анастасия Максимова и Екатерина Мащенкова, от которых исходила основная угроза в атаке - 28 очков на двоих. У "бордовых" напротив право на бросок имел каждый находящийся на паркете игрок, включая вышедших на замену.

В третьей четверти омички уже полностью контролировали ход встречи. Неприятным сюрпризом для дружины Андрея Бабичева стали точные дальние попадания оппоненток. Особенно усердствовала разыгравшаяся Яна Паневина четырежды поразившая неприятельское кольцо из-за дуги.

В заключительном игровом отрезке преимущество гостей достигало 12 очков, тем не менее, избежать нервной концовки не удалось. За 53 секунды до финальной сирены южанки настигли-таки своих соперниц - 70:70. И всё же в концовке нервы баскетболисток "Нефтяника" оказались крепче. В следующей атаке Виктория Едомаха отметилась точным трёхочковым броском, а ещё через 10 секунд решающий перехват осуществила Ксения Чинаева. Итоговый результат - 72:75.

Взяв верх в этом противостоянии, омский клуб продлил свою медальную серию, начатую ещё в сезоне 2013/2014. На данный момент в портфолио "бордовых" (серебро и две бронзы) не хватает только наград главного достоинства. В битве за золото подшефным Елены Лазуткиной предстоит сразиться с курским клубом "Динамо-Фарм". Действующий чемпион Суперлиги в 1/4 финала уверенно переиграл "Нику" - 2:0 (75:57, 102:48), а в полуфинале не оставил шансов столичному МБА-2 - 2:0 (68:52, 79:41). Первый матч финала пройдёт 21 апреля в Омске.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №2.

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону) - "Нефтяник" (Омская область) - 72:75 (25:19, 10:12, 19:28, 18:16).

"Нефтяник": Паневина (18), Ёлгина (13), Матросова (11), Воробьёва (10), Едомаха (10), Чинаева (5), Турченюк (4), Матвиенко (2), Базинская (2), Павлова.

Счёт в серии: 0-2 (64:73, 72:75).