"Львиное сердце" против "Тигра". Омич Сарнавский потерпел поражение на АСВ 57

Эого противостояния с нетерпением ожидали многочисленные поклонники смешанных единоборств по всей стране. Свою карьеру в ММА базовый самбист Эдуард Вартанян по прозвищу "Львиное сердце" начал в 2011 году. С тех пор 25-летний миксфайтер, являющийся четвёртым номером рейтинга АСБ, провёл 18 схваток, 15 из которых завершил в свою пользу. 28-летний Александр Сарнавский впервые вышел в клетку в качестве профессионала в 2008 году. Соотношение побед и поражений финалиста гран-при Bellator 2013 в лёгком весе - 35-5.

В начале первого раунда соперники присматривались друг к другу. "Тигр", коронкой которого является работа в стойке, не форсировал события, нанося преимущественно одиночные удары. Такой ход боя полностью устраивал его оппонента, который успешно противостоял натиску ученика Александра Шлеменко и терпеливо ждал возможности перевести выяснение отношений в партер. За полторы минуты до перерыва уроженцу Армении удалось осуществить задуманное и наглядно продемонстрировать свои сильные стороны в "горизонтали".

Через 18 секунд после возобновления схватки Вартаняну удалось поймать ногу омича и вновь провести тейкдаун. Вязкий, физически сильный Эдуард полностью доминировал в партере: бил, бросал, выходил на болевые приёмы и в какой-то момент у отчаянно сопротивляющегося Сарнавского попросту закончились силы. В самой концовке раунда омич попался на удушающий приём со спины, но, даже находясь в безвыходном положении, сдаваться не стал. Полного удушения удалось избежать благодаря квалифицированной работе рефери, остановившего бой сразу после того как "Тигр" перестал сопротивляться.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Александра Сарнавского. Как вы знаете, он старше меня и когда я только начинал карьеру, я видел его бои в Bellator. И команду "Новый Поток", их главного тренера Александра Шлеменко. Потому что эти люди поднимают российский флаг за океаном на других промоушенах и являются лицом Российской Федерации, - заявил после победы Эдуард Вартанян.

Главным событием вечера стал титульный поединок между Магомедом Магомедовым и Петром Яном. По результатам судейских записок новым чемпионом АСБ в легчайшем весе стал Ян.