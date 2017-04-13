Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ
Спорт  •  13 апреля 2017, 17:23  •  печать

Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ

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Экс-"авангардовец" отличился во втором матче подряд после возвращения.

В Национальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. В первом матче 1/8 финала "Сент-Луис Блюз" в овертайме обыграл "Миннесоту Уайлд" - 2:1. Счёт в этой встрече на 27-й минуте открыл точным кистевым броском Владимир Соботка, неделю назад вернувшийся в состав "блюзменов" после трёх лет выступлений за омский "Авангард".

Для чешского форварда этот гол стал вторым в двух сыгранных поединках нынешнего сезона. Всего в НХЛ Соботка принял участие в 423 встречах, в которых отметился 137 (40+97) результативными баллами.

Теги  •  #Владимир Соботка #НХЛ #Сент-Луис #хоккей

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  13 апреля 2017, 18:03

По первым результатам Владимира видно, что не зря он вернулся в НХЛ. Дальнейших ему успехов!

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